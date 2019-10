Insulta la Chiesa come l' Isis Multato il blasfemo Toscani

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Luca Fazzo Sanzione di 4mila euro per il fotografo che in radio aveva offeso i due Papi e ironizzato su crocifisso e santi Sarai un grande fotografo, avrai un immagine da intellettuale, ma non puoire la, sbeffeggiare la religione del tuo paese, sghignazzare in diretta dicendo che «sei un extraterrestre che atterri in Italia e entri in una bellissimacattolica e vedi uno attaccato, inchiodato a una croce che sanguina, dei bambini nudi che volano, San Bernardo tolta la pelle... Io credo che un club sadomaso non sia così all'avanguardia». No, non si può. Lo ha stabilito il tribunale di Milano condannando Oliviero(quello che anni fa divenne famoso pubblicizzando dei jeans con un sedere di donna con su scritto «Chi mi ama mi segua», e già allora la citazione biblica suonò a molti blasfema) per «offese a una religione mediante vilipendio di persone». ...

