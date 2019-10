Disponibili in Italia i nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL | tempi di consegna

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sonoall'acquisto in4 e4 XL, anche con spedizione anticipata rispetto a quanto era previsto. I device sono stati presentati lo scorso 15 ottore, ma possono già essere acquistati presso ilPlay Store Devicesno, raggiungibile a questo indirizzo. In base al taglio di memoria, al modello ed alla colorazione varieranno idi. Il4 saràto in tutte e tre le colorazioni, ovvero Just Black, Clearly White e Oh So Orange, mentre il4 XL risulterà acquistabile solo nelle prime due nuance cromatiche menzionate. In particolare, il4 Just Black, in entrambi i tagli di memoria da 64 e 128GB, è già in spedizione, mentre le consegne per la versione Clearly White da 64GB partiranno dal 28 ottobre (per il taglio da 128GB bisognerà attendere dalle 4 alle 5 settimane). ...

