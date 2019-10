Colin Angle | papà del Roomba | “La smart home di oggi non è utile”

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019)Fondatore e Ceo di iRobot (Foto Antonio Dini) Ha passato tutta la sua vita a sognare robot, progettare robot e costruire robot.ha un record: assieme ai suoi tre soci è riuscito a creare da zero la prima grande azienda al mondo per la produzione di robot alla portata di tutti. Mentre nel mondo infatti ci si accapiglia per cercare di produrre la prima auto che si guida da sola (con la gara tra Tesla, Google, Apple e tutti gli altri), oppure a costruire robot umanoidi, anche per i più piccoli, o almeno canini (come quelli di Sony), lui ha fondato iRobot e produce l’aspirapolvere robot che è diventato il primo prodotto di robotica veramente diffuso nelle case. Altro che maggiordomi digitali o auto volanti. “Durante i miei anni al Mit di Boston – dice, che ha una laurea in ingegneria elettronica e un master in informatica – il mio obiettivo è sempre ...

