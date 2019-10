Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019)è un po' il sogno ad occhi aperti non solo per i tantissimi fan del Cavaliere Oscuro di casa DC Comics, ma anche di tutti quelli che vorrebbero giocare un nuovo action adventure dalle tinte supereroistiche. D'altronde, la trilogia originale realizzata da RockSteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive Entertainment ha letteralmente ridefinito i canoni dei tie-in con protagonisti uomini e donne in calzamaglia, offrendo air tre titoli dall'altissima qualità e realizzati da chi, evidentemente, conosce alla perfezione la storia di Bruce Wayne e del suo alter ego, così come quella dei villain che ha incontrato nel suo cammino fin dalla sua prima apparizione cartacea. E se è vero che i rumor sulla possibile esistenza di un nuovo capitolo della saga si rincorrono in rete ormai da tempo, oggi è il noto insider di settore Sabi a riaccendere le...

OptiMagazine : Ancora speranze per #Batman Arkham Legacy: uscita nel 2020 e annuncio ai Game Awards? - Matilde99101783 : RT @Vella_Schiavo: Quell’estate vaga, crepuscolare, dove i rimpianti sembrano speranze e le speranze sembrano rimpianti. Quel tempo in cui… - silvestergree : Fare manovre per perdere meno voti possibile è un circolo vizioso che non serve a questo paese. Aspettiamo ancora,… -