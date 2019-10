Tragedia durante l’ora di ginnastica | studente 14enne muore per un malore

Tragedia in Versilia - dolore al petto durante la partita di calcetto : morto 29enne : Un 29enne di Lido di Camaiore è morto al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dopo essersi sentito male durante una partita di calcetto. Il giovane era appena entrato in campo quando ha avvertito un dolore al petto. Inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dai sanitari: è deceduto nel giro di un'ora.Continua a leggere

Precipita dal sesto piano durante una festa - Tragedia nel calcio argentino : muore un calciatore 23enne : Una balaustra non ha retto il peso di Ezequiel Esperon, deceduto dopo un tremendo volo nel vuoto Il calcio argentino è in lutto per la morte di Ezequiel Esperon, giovane calciatore deceduto la scorsa notte dopo essere caduto dal sesto piano di un palazzo del quartiere di Villa Devoto (un Barrio di Buenos Aires). Il 23enne, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atlante, è Precipitato nel vuoto durante una festa a ...

Verona - Alessio muore a 20 anni durante un’immersione : la Tragedia davanti al padre e alla sorella : Domenica tragica a Torri del Benaco, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Un giovane subacqueo, Alessio Confente, è morto mentre faceva un'immersione assieme al padre. La vittima aveva venti anni. Il corpo è stato recuperato da un sub, poi i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo purtroppo senza esito.Continua a leggere

Il figlio Cafu muore durante una partita di calcio : la Tragedia : Il figlio Cafu muore durante una partita di calcio, la terribile tragedia per l’ ex Roma che perde il figlio probabilmente per un infarto durante la partita Il figlio Cafu muore durante una partita di calcio: la tragedia. Terribile tragedia accaduta in queste ultime ore per l’ ex calciatore di Roma e Milan. Il ‘Pendolino’ ha perso il proprio figlio durante una partita di calcio a causa, probabilmente, di un ...

Tragedia durante la partita di calcio : muore sotto gli occhi degli amici : Il dramma durante la partita con gli amici: prima il malore, poi l'arrivo dei soccorsi e il lunghissimo massaggio cardiaco...

Tragedia in Marocco : violenta alluvione durante una partita di calcio - morte 7 persone [VIDEO] : Incredibile alluvione nel sud del Marocco, capace di devastare il villaggio di Tizert: morte almeno 7 persone che stavano guardando una partita di calcio Il servizio meteorologico nazionale aveva avvisato dei grandi rischi riguardanti il maltempo in diverse regioni, ma la furia della natura si è abbattuta sul Marocco ben oltre le aspettative. Le forti pioggie, che già a luglio avevano causato 15 morti, sono tornate a mietere vittime. È ...

Tragedia fuori dalla discoteca - giovane accoltellato durante una rissa : è morto : Un ragazzo, di cui non è ancora nota l'identità, è stato ucciso nella notte tra domenica e elunedì nei pressi di una...