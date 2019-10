Roberto Calderoli avvisa Giuseppe Conte | Arriva l' amaro | così Matteo Renzi lo

Manovra - il def passa alla Camera per soli 3 voti. Roberto Calderoli : "Il governo guadagna così lo stipendio?" : Tre voti. Soltanto tre voti. Questo il margine con cui è passato alla Camera il Def, il testo che costituisce lo scheletro della prossima legge di Bilancio, probabilmente l'atto più importante sul quale è chiamato a legiferare il governo giallorosso. Pd e M5s, insomma, sul filo del rasoio. In Parlam

Roberto Calderoli avvisa Pd e 5 Stelle : "Pronto a riaccendere la macchina che fa crollare Palazzo Madama" : Il governo ha parecchie difficoltà, soprattutto nelle commissioni. A mettere i bastoni tra le ruote - così come aveva promesso - a Pd e Cinque Stelle è Roberto Calderoli. "Il piano nasce dall'utilizzo del regolamento, in particolare quello del Senato, che ho scritto io stesso. La settimana scorsa ho

Roberto Calderoli deposita il referendum sulla legge elettorale : "Quirinale - verso l'elezione diretta" : "Ho invocato i forconi se qualcuno all'ultimo momento dovesse decidere di fare la furbizia cambiando la legge per non fare il referendum. Oggi la Corte la pensa in maniera diversa e punisce questi tentativi truffaldini dell'ultimo momento". Così il senatore della Lega, Roberto Calderoli, che oggi, l

Matteo Salvini - ritorno al passato : affida la Lega a Roberto Calderoli per tornare al governo : Il consenso resta alle stelle, ma per Matteo Salvini, ovviamente, il momento politico è complicato. Confinato all'opposizione dopo l'inciucio tra Pd e M5s, la traversata verso le elezioni potrebbe rivelarsi più lunga del previsto. E il tempo può cambiare le cose. Per questo, mette in luce un retrosc

Greta Thunberg - la bocciatura di Roberto Calderoli : "Perché mi sta antipatica" : "Già Greta non mi è molto simpatica, ma il fatto poi che Laura Boldrini si sia autonominata come suo avvocato difensore non può che peggiorare la situazione. A questo punto, lo suggeriamo a Greta, tanto vale rimettersi alla clemenza della corte, perché con un simile legale...". Lo scrive Roberto Cal

Roberto Calderoli addestra i leghisti : "Dobbiamo scatenare il Vietnam in Senato contro Pd e Cinque Stelle" : "È solo l'inizio e infatti siamo già partiti anche con l'addestramento dei colleghi del gruppo per un'opposizione dura e senza sconti". Roberto Calderoli aveva promesso di scatenare il Vietnam a Palazzo Madama e così è stato. Il vicepresidente leghista del Senato ha lanciato - come annunciato - "una

Roberto Calderoli fa saltare le sedute in commissione al Senato : "Ecco l'opposizione della Lega" : Come previsto, la Lega all'opposizione dà del filo da torcere alla nuova maggioranza. "Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata la seduta della prima commissione del Senato per la mancanza del numero legale richiesto". Ad annunciarlo è il vicepresidente leghista, Roberto Calderoli. Una

Roberto Calderoli sulla decisione del referendum : "È stata una cosa a tre - dove io ero l'ostetrica" : "Quelle dette dal mio collega sono parole assolutamente sconvenienti. Probabilmente Mattarella poteva dare un incarico a Salvini, però è una valutazione politica". Roberto Calderoli ha parlato, in un'intervista a Repubblica, delle offese rivolte al capo dello Stato da parte di Vito Comencini in occa

Roberto Calderoli e il piano per far fuori i giallorossi : sei commissioni in Parlamento ancora della Lega : Prossimo obiettivo: crisi di nervi nella maggioranza. La Lega, che detiene ancora sei commissioni in Parlamento (Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze-Tesoro, Agricoltura e Istruzione), darà del filo da torcere al nuovo governo senza che nessuno per un anno possa smuoverla dal suo posto.