Non solo favori | anche mazzette per comprare voti mafiosi | nuovi elementi contro l’ex Pd

Taylor Mega attacca su Instagram : Non solo ti puoi prendere i miei scarti ma anche i miei stracci : Taylor Mega ha spesso dimostrato che la diplomazia preferisce lasciarla ad altri, lei preferisce gli attacchi diretti, quelli che non lasciano spazio ad altra interpretazione se non quella da lei voluta. Utilizza spesso frasi a effetto che fanno colpo sui suoi seguaci – i cosiddetti dissing – e anche se spesso non hanno un destinatario esplicito, chi ne è vittima non ha difficoltà a riconoscerlo. È quel che è successo poche ore fa quando, ...

Maria Teresa Ruta 'Ho dimenticato i mie figli all'autogrill'/ Guendalina : 'Non solo!' : Maria Teresa Ruta e Guendalina Gorio a Mattino5: 'Ho dimenticato i mie figli all'autogrill e non solo'. Ecco il suo racconto

Non solo Grillo : c’è chi ha già proposto di togliere il voto agli anziani : (foto: Christopher Furlong/Getty Images) In questo periodo storico c’è chi ritiene sia una buona politica quella di scatenare i giovani contro i vecchi, e viceversa. L’ultimo è stato Beppe Grillo, 71 anni, che con una provocazione tra il cinico e lo spaventoso ha detto di voler togliere il voto agli anziani. Questo perché – ha tentato di dimostrare il comico e guru politico del Movimento 5 stelle – superata una certa età i cittadini ...

?Raggi : «Salvini - dimettiti tu. In 26 anni Non ha mai lavorato - ha solo cambiato poltrone» : Ospite di Francesca Fialdini da Da Noi...a Ruota Libera, su Raiuno, Virginia Raggi replica alle accuse di Matteo Salvini, che chiede le sue dimissioni: «Salvini, dimettiti tu. Ma poi da cosa?...

Pjanic : 'Il mio sogno è quello di essere tra i migliori al mondo e Non solo in Italia' : Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus di Sarri è, senz'altro, Miralem Pjanic, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni Francesco Cosatti per Sky Sport. Il bosniaco, durante il dibattito, ha fatto il punto sulla sua condizione fisica, sul nuovo modo di giocare e sulla prossima sfida di Champions League. La buona condizione fisica e le prestazioni di spessore dei compagni, secondo l'intervistato, sono i suoi migliori ...

Raggi : “Salvini? Dimettiti tu. In 26 anni Non ha mai lavorato - ha solo cambiato poltrone” : Virginia Raggi, ospite di Francesca Fialdini da Da Noi… a Ruota Libera, su Rai1, risponde così alle accuse di Matteo Salvini, che vorrebbe le sue dimissioni: “Salvini, Dimettiti tu. Ma poi da cosa? In 26 anni non ha mai lavorato, ha solo cambiato poltrone”. Video Rai L'articolo Raggi: “Salvini? Dimettiti tu. In 26 anni non ha mai lavorato, ha solo cambiato poltrone” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Garanzini : se Gasperini sente puzza di bruciato - potrebbe Non essere il solo : Sembrava una partita facile per la Juve, dopo il gol di Ronaldo, e invece i bianconeri non avevano fatto i conti con il carattere del Bologna, scrive Gigi Garanzini su La Stampa. Mihajlovic ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza. Di solito, una prodezza come quella di CR7 sgonfia i deboli, invece il Bologna ne è stato rafforzato, tant’è che prima è arrivato il gol del pareggio di Danilo, e poi Cuadrado che ha salvato sul ...

Quanti problemi Instagram pure il 20 ottobre con le visualizzazioni delle storie e Non solo : Decisamente troppi problemi Instagram in questo weekend che culminano ancora una volta oggi 20 ottobre con un nuovo picco di anomalie relative all'app social: in questa prima parte di mattinata, ecco che il servizio continua a manifestare errori soprattutto con la visualizzazione delle storie ma non solo con quelle. Esaminiamo al meglio gli attuali problemi Instagram, così come si stanno manifestando oramai da più di 24 ore: il caso più ...

Non solo ipoteche : l’agenzia immobiliare controlla che nelle case non ci siano fantasmi : Quando si compra una casa, si sa, è bene controllare che non vi siano impedimenti che possano, prima o poi, ritorcersi sull’acquirente. Bisogna fare attenzione ai vincoli come le ipoteche, oppure i pignoramenti in corso. Ma forse non è abbastanza. Film come Insidious, Paranormal Activity, The Changeling e The Grudge hanno mostrato a tutti l’importanza di fare una scelta davvero oculata, quando si tratta di acquisti immobiliari. Questo è il ...

Morire di sport : Non solo pugili - gli atleti morti in campo : Patrick DayDavey MooreMarco Simoncelli Jules BianchiAyrton SennaI ciclisti come Fabio CasartelliMichele ScarponiDavide AstoriVigor BovolentaL’ultimo nome è quello di Patrick Day. Fra i pugili è il quarto quest’anno. Come il russo Maxim Dadashev, l’argentino Hugo Santillan e il bulgaro Boris Stanchov è morto in conseguenza dei colpi ricevuti sul ring. Nel pugilato i morti sono non sono l’eccezione, sembrano la regola di uno sport che è arte ...

Trizzino (M5s) : “Non esistono grandi e piccoli evasori - ma solo evasori. Peggio di Non combattere una battaglia c’è solo fare finta” : Non esistono grandi e piccoli evasori, esistono gli evasori. A dirlo è il deputato del M5s Giorgio Trizzino, che così si sfila dalla linea ufficiale ribadita oggi dal Blog delle Stelle sulla manovra. “Noi siamo la voce del popolo, di quel popolo silenzioso che si sveglia la mattina e va a faticare pagando regolarmente le tasse – si legge in questa nuova dichiarazione pubblicata dal Movimento – Di quel popolo che va ad alzare la ...

Maria Elena Boschi - bomba Non solo sul Pd : "Nuovi arrivi in vista - tra un anno parleremo di altri numeri" : La Leopolda riserberà sorprese. Questo almeno quello che dicono i renziani di Italia Viva. "Deciderà Matteo, ma è probabile che arriveranno nuovi parlamentari, ci saranno novità in questo senso", raccontano dall'organizzazione smentendo però new entry dal Pd. "I nuovi arrivi saranno ufficializzati d

Agostino Penna/ Da Uomini e Donne a Tale e Quale : "Non sono solo un pianista TV!" : Tale e Quale Show, vincerà Agostino Penna? Ecco le dichiarazioni del musicista con un passato a Uomini e Donne, durato ben 8 anni!,.

Sole 24 Ore : Non solo Apple. A Napoli arrivano altri big dell’hi-tech : Non più solo Apple. Nel poco universitario di San Giovanni a Teduccio si preparano a sbarcare anche altre multinazionali. Ad esempio Leonardo, che avvierà proprio lì un centro di innovazione. Ma anche Oracle e Amazon, anche se per ora, scrive Il Sole 24 Ore, sono solo voci di trattative in corso. I primi ad inaugurare il Campus sono state le matricole della Facoltà di Ingegneria, poi è stata la volta della Apple Academy, nel 2016. I diplomati ...