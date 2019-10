Moda Autunno Inverno 2019 | tornano i fiocchi

Moda capelli per l'autunno-inverno : l'inverted bob e il weet look : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonato l'inverted bob. Questa capigliatura è molto sbarazzina e di carattere. Di seguito le ultimissime novità a riguardo. Nuove chiome Il caschetto in ogni stagione si rinnova e adesso è il momento dell'inverted bob: per chi non lo conoscesse si tratta di una lunghezza media. La particolarità di questo hairstyle è che risulta più lungo ...

Moda - chiome per l'autunno : lo shaggy bob e la tonalità nera : In questo autunno 2019 vengono frequentemente proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le ragazze lo shaggy bob. L'hairstyle in questione è portato anche dalla cantautrice Taylor Swift. Nuove chiome Lo shaggy bob è il taglio più apprezzato della stagione: per chi non lo conoscesse si tratta di un bob molto scalato, mosso e con la frangia a tendina. Le varie scalature realizzate in vari punti della chioma ...

Moda capelli corti scalati autunno-inverno : l'under cut - il mullet e la tonalità rossa : Per questo autunno-inverno 2019-2020 vengono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare i più richiesti da tutte le ragazze sono le chiome corte scalate. L'hairstyle in questione è molto pratico e glamour, inoltre aumenta il volume se i capelli sono fini. Di seguito le novità del momento. Nuove chiome Un taglio corto scalato e con la frangia laterale consente di cambiare l'acconciatura in maniera pratica e veloce, inoltre questa ...

I 5 look chiave della Moda d’autunno : Techno militareKiabiPolo Ralph LaurenMax & Co.Dr. MartensAspesiFjallravenNeo-borgheseLiu JoZaraSalvatore FerragamoMangoJimmy ChooDark ladyImperialGucciCalzedoniaSandroGiuseppe ZanottiBianco e neroiBluesBe BlumarineRoxanne AssoulinImperialH&MStella McCartneyGrunge deluxeRiver IslandOVSTally WeijlDsquared2CasadeiProviamo (almeno proviamo) a compiere uno sforzo di sintesi estrema. E a ridurre l’intero e vastissimo universo di proposte ...

Le tendenze della Moda uomo per l’autunno/inverno 2019-20 : Quali saranno le principali tendenze moda per l’uomo questa stagione? Alcune le abbiamo già svelate quando abbiamo parlato di stampa animalier e men in black. Oppure quando vi abbiamo suggerito come indossare al meglio il parka questa stagione o la giacca doppiopetto. Vi sono però altre tendenze moda di cui dobbiamo assolutamente parlare e che vogliamo qui riassumere così che possiate avere un quadro generale. Capi in ...

Moda capelli corti autunno-inverno : in voga taglio a scodella - le nuance ramate e castane : In questo autunno-inverno 2019-2020 si deve rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno le chiome corte. Questo hairstyle è perfetto in ogni occasione e inoltre regala un look molto sbarazzino e fresco. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Sulle passerelle di Moda di Alberta Ferretti si sono viste capigliature molto corte, sfilate e molto spettinate. Per quanto ...

Moda capelli autunno-inverno : il caschetto - il pixie e la frangia : In questo autunno-inverno 2019-2020 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il caschetto di Dua Lipa: la cantautrice ha pensato bene di sfoggiare un taglio medio, ideale per avere un look molto sbarazzino. Di seguito tutte le novità del momento. Nuove chiome Una delle ultime Vip ad aver rinnovato il suo hairstyle è proprio Dua Lipa che ha optato per un bel caschetto: la lunghezza di quest'ultimo arriva ...

Moda uomo autunno-inverno 2019-2020 - tendenza boy scout : La Moda per il prossimo autunno inizia a dare i primi segnali. Non è da tutti sbarcare al Lido di Venezia, in occasione della 76esima edizione della Mostra del cinema, con indosso una divisa da boyscout. Luka Sabbat l’ha fatto. Il giovane modello, influencer, designer, deejay e quant’altro – e non dimentichiamo che ha solo 21 anni – ha sfoggiato in Laguna due look in perfetto, e originale, stile da scout. Molto ...

Moda uomo - a petto nudo la tendenza per l'autunno-inverno 2019-2020 : Pull, cardigan, ma soprattutto giacche – meglio ancora se doppiopetto in quanto sono in assoluto quelle più in voga – i prossimi mesi si porteranno a petto nudo. Astenersi uomini freddolosi e fuori forma. Sì perché quest’autunno/inverno 2019-20 sarà molto di tendenza indossare i capi 'a pelle', ovvero senza niente sotto. Un trend per pochi e non per tutti che però ci ha conquistato e che ...

Men in black - la tendenza Moda minimal per quest’autunno : Ci sono saghe cinematografiche che hanno lasciato il segno. Quella di «Men in black» - tre pellicole uscite negli anni 1997, 2002 e 2012 - è senza dubbio una di queste. Un successo che si è cercato di replicare, ma con scarsi risultati, con lo spin-off MIB: International, uscito in sala lo scorso giugno in America e a luglio in Italia, con protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel ruolo degli agenti. Purtroppo, ma ...

Moda capelli autunno 2019 : tutte pazze per la frangia a tendina - brutta ma chic : Già ribattezzata 'mullet bang', è stata ideata dall'hairstylist Dylan Chavles. Ecco tutto quello che c'è da sapere