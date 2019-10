L' epidemia di influenza è in anticipo E c' è già il primo caso grave a Udine 

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Si annuncia aggressiva l'ondatale dell'inverno 2019-20: ilitaliano didella stagione risale già al 27 settembre ed è stato registrato all'Ospedale di Udine. A richiamare l'attenzione degli infettivologi, insieme alla precocità, anche le caratteristiche del paziente: una persona di 50 anni perfettamente sana e senza alcun tipo di comorbidità, che non rientra quindi tra le categorie ritenute a rischio. A causa delle complicanze batteriche e fungine il paziente, che oggi è in via di guarigione, è stato intubato e ha dovuto affrontare una degenza che si è protratta per oltre 20 giorni. "Se questi sono i segnali, con una prima diagnosi già alla fine di settembre, e se si ripeterà lo scenario che ha interessato l'Australia e altre parti del mondo, andremo incontro a una stagionele particolarmente aggressiva, con circolazione di virus ...

