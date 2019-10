Incidente con feriti a Ragusa | tra via Cartia e via Cintolo FOTO

Michele Bravi - concerto dopo l'Incidente/ "Avevo paura - mi sono fatto tante paranoie" : Michele Bravi, primo concerto dopo l'incidente per il quale è accusato di omicidio stradale. "Avevo paura, mi sono fatto tante paranoie", dice dal palco.

Filippo Nardi Racconta il Suo Incidente in Diretta! : Filippo Nardi ha avuto un Incidente nei giorni scorsi a Firenze. In diretta da Barbara D’Urso ha mostrato le ferite, spiegando di aver perso un pezzo di dito. Ecco il racconto dell’ex gieffino sul recente Incidente. Filippo Nardi vittima di un Incidente Filippo Nardi è stato vittima di un Incidente stradale. Mentre viaggiava per strada con il suo scooter è finito per terra nel tentativo di schivare una macchina che ha improvvisamente ...

Michele Bravi - il primo concerto dopo l’Incidente : Michele Bravi, il primo concerto al Teatro San BabilaMichele Bravi, il primo concerto al Teatro San BabilaMichele Bravi, il primo concerto al Teatro San BabilaMichele Bravi, il primo concerto al Teatro San BabilaMichele Bravi, il primo concerto al Teatro San BabilaMichele Bravi, il primo concerto al Teatro San BabilaMichele Bravi, il primo concerto al Teatro San BabilaMichele Bravi, il primo concerto al Teatro San BabilaMichele Bravi, il primo ...

Pauroso Incidente in contrada Beneventano a Modica : Pauroso incidente stradale oggi a Modica. Tre i feriti. L’incidente stradale è avvenuto stamattina in Via Modica-Ispica, contrada Beneventano.

Veneto - il re della sanità Mantoan nominato presidente Aifa : consiglieri chiedono chiarezza sull’Incidente mortale con la sua auto blu : Pochi giorni fa la “grana” di un’interrogazione in consiglio regionale, a causa di un incidente stradale causato dall’auto blu su cui era a bordo e per il sospetto di una tolleranza disciplinare da parte della Regione. Adesso Domenico Mantoan, l’uomo più potente della sanità in Veneto, un settore che amministra quasi 10 miliardi di euro all’anno, finisce invece sugli scudi. Sarà, infatti, il nuovo presidente ...

Filippo Nardi - Incidente in scooter/ Come sta? Foto choc del Conte su Instagram : Filippo Nardi, incidente in scooter a Firenze, Come sta? Foto choc del Conte su Instagram che mostra escoriazioni e dolori

Incidente Fornaci di Barga - moto contro auto : Francesco - giovane arbitro - muore a 18 anni : Incidente mortale ieri a Fornaci di Barga, Lucca: Francesco Tontini è morto a 18 anni dopo essersi schiantato con la sua moto contro una macchina, guidata da un 26enne, su via della Repubblica. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: le sue condizioni sono subito apparse critiche. Tutta la comunità locale, dove il giovane era molto conosciuto, è sotto choc: "rRicercare un senso nella perdita".Continua a leggere

Incidente in scooter per Filippo Nardi - il conte in ospedale con varie escoriazioni : Brutta disavventura per Filippo Nardi, il conte dei salotti televisivi che nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, è stato vittima di un Incidente stradale nei pressi di Firenze. È lo stesso opinionista ed esperto di stile a raccontare l'accaduto attraverso le sue storie su Instagram. “Per evitare una macchina che si è girata senza mettere la freccia, ho fatto un bel volo in scooter”, spiega il conte inglese dal letto del pronto soccorso ...

Incidente a Besate - bus con 40 ragazzi esce fuori strada : sette feriti lievi : L’Incidente è avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada statale dell’Est Ticino, nel Milanese. A bordo del pullman bambini, tra gli 11 e i 12 anni, e liceali che tornavano da scuola. Nello schianto nessuno è rimasto ferito gravemente

Incidente a Besate - bus con trenta ragazzi esce fuori strada : 7 feriti lievi : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Incidente a Besate - bus con trenta bambini esce fuori strada : 7 feriti lievi : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

BESATE - AUTOBUS CON BAMBINI FUORI STRADA/ Video : 7 feriti - la dinamica dell'Incidente : BESATE, AUTOBUS con BAMBINI FUORI STRADA: incidente a Milano. Areu dichiara maxi emergenza: 7 feriti, la dinamica dell'incidente e le ultime notizie.

Incidente a Besate - autobus con 30 bambini esce di strada : 7 feriti lievi|Foto |Diretta : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Incidente a Besate - autobus con trenta bambini a bordo esce fuori strada : 7 feriti lievi : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso