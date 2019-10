In cucina con Berton | alla MasterClass per imparare il piatto perfetto

La cucina Italiana si impara con i corsi online : La Cucina Italiana è un'arte, e la rivista che porta il suo nome ne insegna le regole ormai da 90 anni. Era infatti il 15 dicembre 1929 quando il giornalista e letterato Umberto Notari, su suggerimento della moglie Delia Pavoni (che poi fu direttrice della testata fino al1935), fondò la rivista con lo scopo di valorizzare e divulgare le ricette tradizionali del Paese incoraggiando però, via via, anche cambiamenti dietetici e ...

Gianluca Mech a Blogo : "L'ingrediente perfetto è... coniugare cucina e salute" (VIDEO) : "Nei programmi di cucina si cerca lo show per fare ascolti, fa più scena vedere dolci ipercalorici o piatti di pasta con condimenti grassi. L'uomo è attratto da queste cose, purtroppo". Lo dice ai microfoni di Blogo Gianluca Mech, l'esperto di alimentazione e inventore della dieta tisanoreica, che da domenica prossima alle ore 11 sarà al fianco di Roberta Capua su La7 nel nuovo programma L'ingrediente perfetto. ...

Il 29 settembre a Bologna le conserve sovraniste con Salvini al Villaggio Coldiretti : torna il fai da te in cucina : Storico ritorno del fai da te in cucina, con milioni di italiani che quest’anno con l’arrivo dell’autunno seguono i consigli del nonni e si mettono al lavoro tra matterelli, pentole e vasetti nella preparazione di conserve “sovraniste” fatte in casa per garantirsi una alimentazione più genuina, naturale e 100% nazionale come dimostra l’indagine Coldiretti/Ixe’ sulla nuova passione degli italiani che sarà presentata domani domenica 29 settembre ...

Carmelo Chiaramonte - olive e tonno alla cannabis in cucina : arrestato lo chef siciliano. Ma lui si difende : “Io consulente. Cerco nuovi gusti e aromi” : Due piante di cannabis alte 2 metri e mezzo, mezzo chilo di infiorescenze di canapa indiana. E poi ancora olive, tonno e caffè alla marijuana. È quanto trovato nella cucina dell’abitazione dello chef siciliano Carmelo Chiaramonte, detto il “cuciniere errante”, a Trecastagni, alle pendici dell’Etna. Il cuoco 50enne, spesso in tv in trasmissioni come Geo&Geo o nel canale Gambero Rosso, è stato arrestato dai carabinieri, ...

Nella mia cucina - il programma di Carlo Cracco diventa un caso politico. Freccero : “E’ pagato dalla pubblicità - bisogna rispettare il contratto” : Nella mia cucina, il nuovo programma di Carlo Cracco in onda nel pomeriggio di Rai2, rischia di diventare un caso politico-televisivo. Non solo per i bassi ascolti, fermi tra il 2 e il 3% di share, ma per le dichiarazioni rilasciate ieri al FattoQuotidiano.it dal direttore Carlo Freccero: “E’ un programma pagato dalla pubblicità, invece di fare audience porta soldi. Mi aspettavo di più? Sinceramente no, non è da considerare come un ...

cucina stellata? La ricetta te la consiglia Barilla con gli smart speaker : (foto: Alvise Guadagnino) La tradizione orale ha sicuramente contribuito alla grandezza della Cucina italiana, almeno quella praticata dalle persone comuni. E se i tempi cambiano e i mezzi pure, l’aspetto voice resta e si evolve. Ai vecchi consigli della zia si sostituiscono invece le ricette d’autore degli chef, rigorosamente comunicate grazie alla tecnologia vocale. Al mantra tech più imperante del momento approda anche Barilla, ...

Antonio Monda in esclusiva : «Le star della Festa del Cinema di Roma le conquisto in cucina. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

Pippo Baudo : «I palinsesti sono tutti uguali. Non sopporto più la cucina in tv. Nostalgia di un programma mio? L’eta c’è - come potrei concorrere con la Balivo?» : Pippo Baudo “E’ un periodo di crisi, perché non c’è varietà e ideazione di programmi. I palinsesti sono tutti uguali“. Parola di Pippo Baudo, oggi spettatore di una tv che, ai suoi occhi, è diventata moribonda, priva di idee. Un’omologazione che a detta sua nasce anche a causa dei troppi reality e talent che hanno dominato e ‘contaminato’ il piccolo schermo: “E’ anche colpa dei reality e ...

A fine servizio : nella cucina degli chef quando tutti se ne vanno. Siamo stati con Diego Rossi da Trippa : «La ristorazione figa? Mi son rotto le balle. Non provo più emozioni ad andare nei ristoranti gourmet, sempre gli stessi prodotti, tanta tecnica fine a se stessa». Parola di Diego Rossi, che dopo aver cucinato nei locali stellati ora conduce a Milano la più celebrata trattoria contemporanea, Trippa. Con lui inizia la prima puntata di A fine servizio, le nostre escursioni nelle cucine degli chef quando tutti se ne vanno. E si è più liberi di ...

Carlo Cracco torna in tv con il Cooking Show nella mia cucina : E' Carlo Cracco la star di "nella mia cucina - Una ricetta con Cracco", Cooking Show al via su Raidue lunedì 16 settembre alle 19,40

Nella Mia cucina – Una Ricetta Con Cracco - il nuovo cooking show di Rai2 al via a settembre : Carlo Cracco torna in TV e lo fa per il nuovo cooking show di Rai2 al via lunedì 16 settembre. Nella Mia Cucina - Una Ricetta Con Carlo Cracco andrà in onda dal lunedì al venerdì per venti puntaiozte. Al timone lo Chef pluristellato Carlo Cracco e la web creator Camihawke. Un Branded Entertainment Content, così è stato definito dalla Rai, in quanto prevede la presenza di Scavolini e la co-produzione di Zerostories e RAI ...

Nella mia cucina : le dichiarazioni di Carlo Cracco e Camihawke in conferenza stampa : Oggi, a Milano, presso la sede di Rai Pubblicità, si è svolta a conferenza stampa di presentazione di Nella mia cuina - Una ricetta con Cracco, al via da lunedì 16 settembre 2019 alle ore 19:40 su Rai2 (con un riposizionamento il giorno successivo alle 16:50 ed il sabato alle 14:00 con il meglio di un'ora). Presenti all'incontro con i giornalisti, Carlo Cracco, Camihawke, Antonio Marano – Presidente Rai Pubblicità, Fabiana Scavolini – ...

Tunisino aggredisce due poliziotti con un coltello da cucina : Andrea Pegoraro Per arrestare l'uomo è stato necessario anche l'aiuto di una pattuglia dei carabinieri. L'episodio è avvenuto a Civitavecchia Ha aggredito con un coltello da cucina due agenti della Polizia. Per questo un Tunisino di 28 anni è stato arrestato alle prime ore di questa mattina a Civitavecchia. Come riportato da Roma Today, il giovane girava in piena notte impugnando un coltello lungo quasi mezzo metro. Verso le 3.30 è ...

La cucina italiana è la più influente del mondo - scrive l'Economist : È la cucina italiana la più influente sulle tavole internazionali. Condizionandole. Tanto che viene spontaneo chiedersi: cosa sarebbe, in effetti, il nostro mondo, dal punto di vista squisitamente alimentare, se non esistesse la cucina italiana? L'interrogativo nasce spontaneo sulla base di un grafico pubblicato nelle scorse settimane dal settimanale inglese The Economist, che evidenzia il valore economico di ciò che si mangia nei ristoranti e ...