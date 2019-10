Fonte : inmeteo

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Vi stiamo informando costantemente sulla situazione estremamente critica che sta interessando la Liguria e l'area del basso, martoriate da piogge intense e persistenti da ore che stanno...

AndreGiovannoni : Alluvione in atto fra Piemonte e Liguria: esondano diversi fiumi - InMeteo : NEWS: Alluvione in Piemonte: a Castelletto d’Orba acqua ai primi piani delle case - notizieoggi24 : Il maltempo che ha colpito la zona del nord-ovest dell'Italia sta creando numerosi problemi in Piemonte e Liguria.… -