L' uomo che fa volare la carta

Matteo Salvini - l’uomo che ha “pieni poteri” sulla destra italiana e poco altro : La manifestazione di Roma ha chiarito ancora una volta un concetto: Matteo Salvini ha i pieni poteri sulla destra italiana, potendo contare sulla formidabile spinta della sua community personale. Però, come dimostrano i fatti del Papeete, la sbornia da consenso personale è anche il vero limite del progetto Salviniano.Continua a leggere

Scopre che lui è un killer. L'uomo prova a sgozzarla : Un giovane tunisino, in prigione per aver ucciso 12 anni fa, la fidanzata di 21 anni, ha tentato di sgozzare la sua attuale compagna, conosciuta nel bar dove lavorava grazie a un permesso di lavoro. È accaduto a Torino, dove una donna di 43 anni si è salvata dalla furia omicida di Mohamed Safi, 36 anni, solo perché la sciarpa che aveva intorno al collo, ha attutito la violenza dei ripetuti fendenti che L'uomo le ha inferto con una bottiglia ...

A Maker Faire il robot cucciolo iCub che interagisce con l'uomo : Ha fattezze bimbo di quattro anni ed è l'unico con pelle artificiale. Realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia per studiare l'intelligenza artificiale applicata ai robot

Matteo Salvini a Roma - l'uomo che umilia Di Maio : con che cartello si presenta in piazza : In piazza a Roma tra le migliaia di sostenitori di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi c'è posto per chiunque. Sovranisti, leghisti della prima ora, folgorati sulla via del Capitano. Ma a dominare l'immaginario collettivo è questo anziano signore, immortalato anche sulla pagina uffici

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la mossa spacca-share : in studio Pamela Prati e l'uomo che l'ha smascherata : Massimo Falcioni ha lanciato una mega bomba su Blogo. Pamela Prati avrà la possibilità di confrontarsi con Roberto D’Agostino, il fondatore del sito Dagospia, che per primo portò a galla le menzogne del Prati-Gate. Lo scontro sarà ospitato da Non è l'Arena di Massimo Giletti, che aveva già ospitato

Scontri Inter-Napoli - arrestato un tifoso del Napoli : “È l’uomo che ha investito Belardinelli” : C’era lui alla guida del Suv che investì Daniele Belardinelli durante gli Scontri prima di Inter-Napoli, vicino a San Siro, lo scorso 26 dicembre. E travolse volontariamente l’ultras nerazzurro. Ne è convinta la procura di Milano che ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale, Guido Salvini, l’arresto di Fabio Manduca, 39 anni, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già coinvolto nell’inchiesta della ...

È stato arrestato un uomo accusato di guidare l’auto che investì e uccise Daniele Belardinelli lo scorso dicembre : La Digos ha arrestato venerdì il 39enne Fabio Manduca, ultrà napoletano, accusato di avere investito e ucciso l’ultrà interista Daniele Belardinelli durante gli scontri tra tifosi vicino allo stadio Giuseppe Meazza di Milano prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre

L’uomo che ha raccontato l’orrore delle prigioni americane : Veduta di una sezione di Alcatraz, New York (foto: ROBYN BECK/AFP/Getty Images) Che cosa succede realmente in un carcere? In che condizioni vivono i detenuti? Vengono garantiti i diritti costituzionali? “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”, hanno scritto i padri costituenti all’articolo 27. In maniera analoga, anche l’VIII ...

L’uomo del giorno – Julio Olarticoechea - ‘El Vasco’ campione del mondo con l’Argentina : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è dedicata oggi a Julio Olarticoechea, portiere argentino vincitore della Coppa del mondo nel 1986 con l’Abiceleste. ‘El Vasco’ (il basco), così era soprannominato, compie 61 anni. Una carriera quasi interamente in patria, con l’unica parentesi francese del Nantes nel 1987. Inizia nel Racing Club, squadra con cui matura una certa esperienza (ben ...

Paura a Novara : polizia e carabinieri danno la caccia a un uomo armato di machete : Da questa mattina carabinieri, polizia di Stato e polizia locale stanno cercando un uomo armato di un machete nei dintorni della zona del casello autostradale di Novara Est. L'individuo, che potrebbe essere pericoloso, è stato avvistato questa mattina da una pattuglia della polizia stradale.Continua a leggere

August Landmesser : 75 anni fa moriva l’uomo che si rifiutò di fare il saluto nazista : Esistono persone capaci di passare alla storia con un semplice gesto: è il caso di August Landmesser, operaio tedesco che nel 1936 rifiutò di fare il saluto nazista ad Hitler. Il suo gesto è divenuto famoso grazie ad una fotografia ritrovata nel 1991, spingendo gli storici a ricostruire la tragica storia nascosta dietro di esso. August Landmesser moriva 75 anni fa: ecco chi era.Continua a leggere

In Germania sarà processato un uomo di 93 anni che lavorò come guardia al campo di concentramento di Stutthof : Un uomo che in passato era stato una guardia del campo di concentramento nazista di Stutthof (che oggi si chiama oggi Sztutowo ed è in Polonia) sarà processato ad Amburgo, in Germania, per concorso in omicidio di oltre 5mila persone, tra l’agosto 1944 e l’aprile

Carabinieri multano un uomo per 250 euro e gli tolgono 5 punti dalla patente perchè era al telefono in bici! : Una sanzione che farà molto discutere quella inflitta a un uomo che era in giro nel centro di Cosenza con una bici. L’uomo ha dovuto rispondere al cellulare perchè era una telefonata attesa e molto importante di lavoro. Una pattuglia di Carabinieri ha fermato l’uomo e, dopo aver chiesto i documenti di riconoscimento, lo ha sanzionato con una multa pecuniaria di 250 euro e inoltre, fatto molto strano, gli ha tolto 5 punti ...