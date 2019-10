La nuova interfaccia web di Facebook è in roll out | con la Modalità scura

YouTube per Android ottiene una nuova interfaccia per la condivisione : Le migliorie possono avvenire anche in piccolissime dosi e la nuova interfaccia di condivisione di YouTube ne è un esempio: Google ha finalmente deciso di sostituire la vecchia interfaccia personalizzata con una nuova invece che con quella standard di Android. La nuova UI non solo è più fluida ma elimina una sezione ormai superflua, ancora presente in quella precedente: si tratta della barra dedicata alla condivisione con i propri contatti ...