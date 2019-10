Il Genoa scarica Andreazzoli Guidolin o Carrera | corsa a due per la panchina

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Mancava solo un passo falso, è arrivato il crollo. Aurelionon sarà più l’allenatore del, ormai manca solo l’ufficialità. Bastava un pareggio a Parma, per indurre Preziosi ad esonerarlo. Il 5-1 ha tolto ogni dubbio. “So come vanno certe situazioni – ha detto lo stessoal termine della partita intervistato da Sky Sport – Ciò che era sotto il mio controllo ho cercato di portarlo in campo, tutto il resto purtroppo non va chiesto a me ed è nella logica delle cose. Sicuramente ho commesso degli errori, è naturale: non c’è componente che non ne abbia commessi. Le valutazioni sono state un po’ sopra le aspettative rispetto a quanto aveva fatto vedere la squadra in estate. Il mio rapporto con la società in questi giorni? Non ho nulla da raccontare, sono cose mie e del club”. E “le cose” del club adesso riguardano il futuro ...

