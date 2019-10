Uomini e Donne | Francesco Sole | Io e Giulia Cavaglià non stiamo insieme | ma

Uomini e Donne Over - Armando su Ida : 'Si tenesse pure Riccardo - ma se ne pentirà' : A pochi giorni dall'addio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, Armando Incarnato ha rilasciato delle dichiarazioni "al veleno" soprattutto sulla dama che ha frequentato nelle scorse settimane. Il napoletano, fortemente deluso dall'ennesimo dietrofront della parrucchiera, ha fatto sapere di aver chiuso per sempre con lei, ma di essere certo che tra i due protagonisti del Trono Over non durerà. Armando commenta la pace tra Ida e ...

Uomini e Donne Over : Ursula Bennardo dopo il parto delusa da Tina : Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne sbotta: “Tina non si è fatta sentire” Sossio Aruta e Ursula Bennardo, giorni fa, sono diventati finalmente genitori della bellissima Bianca. Un momento voluto e atteso questo dalla coppia nata tra le quattro mura del Trono Over di Uomini e Donne. Ma come sarà andato il parto? A quanto pare molto bene, e i due genitori sono felici e contenti anche se ovviamente un po’ stanchi. ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Barbara De Santi Smascherata! Ida e Riccardo ci Riprovano! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: colpo di scena! Ida e Riccardo ancora insieme! Gianni Sperti accusa Barbara De Santi di aver mentito alla redazione! Enzo e Pamela impazziti! I due escono dalla trasmissione! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani fa un regalo a JeanPierre, poi però glielo toglie. Lui dà un ultimatum alla piemontese! Tra Ida e Riccardo è amore! Gianni Sperti inchioda Barbara De Santi! Ed ecco che Maria De Filippi è ...

Uomini e Donne Nicole Mazzocato e Thomas - torna il sereno dopo Damante : il gesto : Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Thomas non si sono lasciati: le ultime news sulla coppia dopo Damante Nicole Mazzocato e il fidanzato Thomas non si sono lasciati! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato il sereno con il suo compagno, con cui ha iniziato una relazione dopo aver chiuso quella con Fabio Colloricchio. […] L'articolo Uomini e Donne Nicole Mazzocato e Thomas, torna il sereno dopo Damante: il gesto proviene da ...

Ivan Gonzalez - ex Uomini e Donne - replica a Sonia Pattarino : 'Il lupo sarà quello cattivo' : L'intervista di Sonia Pattarino al settimanale Uomini e Donne Magazine non è risultata affatto gradita a Ivan Gonzalez, che ha deciso di replicare a quanto da lei dichiarato. Sulle pagine del tabloid l'ex corteggiatrice ha ripercorso la loro storia, nata davanti alle telecamere del dating show, ammettendo di essere sicura che lui non l'abbia mai amata davvero. La ragazza ha anche spiegato come la loro rottura sia avvenuta al telefono e non ci ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari ripensa a Nilufar : “Un disastro” : Nicolò Ferrari torna a parlare di Nilufar di Uomini e Donne: la rivelazione Nicolò Ferrari, dopo la sua partecipazione dapprima a Uomini e Donne e successivamente a Temptation Island Vip, è un po’ sparito dai radar. Difatti il ragazzo è stato concorrente in un reality in Francia, ma qua in Italia non si è più fatto vedere, almeno fino a qualche settimana fa. Difatti l’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne ha deciso di ...

Agostino Penna/ Da Uomini e Donne a Tale e Quale : "Non sono solo un pianista TV!" : Tale e Quale Show, vincerà Agostino Penna? Ecco le dichiarazioni del musicista con un passato a Uomini e Donne, durato ben 8 anni!,.

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano? : Giovedì 17 ottobre 2019, si è svolta la registrazione delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5.Già durante questa settimana, abbiamo visto un riavvicinamento tra Ida e Riccardo, con quest'ultimo che aveva letto pubblicamente una lettera con la quale aveva dichiarato di provare ancora qualche sentimento nei riguardi della sua ex compagna.prosegui la letturaUomini e Donne, anticipazioni ...

Uomini e Donne news Giulia - la furia del Web contro la tronista : limite superato : Giulia Quattrociocche, lite furiosa a Uomini e Donne: il pubblico non ci sta Oggi la puntata di Uomini e Donne si è aperta con il trono di Giulia Quattrociocche che però non ne è uscita per niente bene. Un’apertura che ha scatenato polemiche a non finire e che ha visto la tronista di UeD scatenarsi […] L'articolo Uomini e Donne news Giulia, la furia del Web contro la tronista: limite superato proviene da Gossip e Tv.

Ida e Riccardo Lasciano Uomini e Donne Insieme! : Uomini e Donne, Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidono di ricostruire la loro storia d’amore fuori dal programma, decidono per tanto di abbandonare insieme il programma. Ecco i dettagli sul colpo di scena… A Uomini e Donne la storia tra Ida e Riccardo sembra non avere fine e i due si sono lasciati diverse volte per poi tornare insieme. Anche in questi giorni sono avvenuti diversi colpi di scena ed uno, quello finale, è ...

GIOVANNA E ALESSANDRO ZARINO/ Uomini e donne - Giulio : 'che roba triste che vedo' : GIOVANNA esce con ALESSANDRO ZARINO nella puntata del trono classico di Uomini e donne del 18 ottobre e Giulio Raselli la elimina schifato.

ALESSANDRO BASCIANO - LITE CON GIULIA/ Uomini e Donne : 'mi hai etichettato - ma...' : ALESSANDRO BASCIANO litiga furiosamente con GIULIA Quattrociocche. La tronista di Uomini e Donne non si fida di lui e sbotta: 'sei un cogl*one'.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano Uomini e Donne/ Baci e balli passionali... : Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano il trono over di Uomini e Donne: Baci passionali e balli roventi in studio prima dell'addio.

Uomini e Donne - Alessandro Basciano si sfoga e poi parla del figlio : Uomini e Donne, Alessandro Basciano si sfoga: il corteggiatore pronto a conquistare il cuore di Giulia Quattrociocche Alessandro Basciano ha attirato l’attenzione di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, ma il loro percorso non è dei migliori. Sono diverse le discussioni in cui proprio il corteggiatore e la tronista sono protagonisti. Scendendo nel dettaglio, lei […] L'articolo Uomini e Donne, Alessandro Basciano si sfoga e poi ...