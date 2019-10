Strangola la moglie Giulia Lazzari | morta dopo 9 giorni | Nessuno ti amerà come me

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019)la giovane 24enne non ce l'ha fatta, èoggi all'ospedale di Rovigo, dove era stata ricoverata dallo scorso 8 ottobre, giorno in cui era statata dal marito nella loro casa Adria,una lite, probabilmente a causa della separazione in corso. La coppia aveva una figlia di 4 anni. Il marito, originario di Palermo, è detenuto in carcere da sabato scorso, ed ora per lui l'accusa diventa di omicidio. L'uomo ha aggredito lanella loro casa di Adria mentre discutevano della imminente separazione. Il 28enne aveva poi tentato di togliersi la vita. E' rimasto ricoverato alcuninell'ospedale di Adria, per poi essere trasferito in carcere. La coppia si stava separando. L'uomo su Facebook scriveva dueprima dell'omicidio un post che porta la data del 6 ottobre. "Non è giusto però così. Io sono quello che sono, lo sapevi ma tu (h)ai sbagliato e hai ...

