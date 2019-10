Soliti Ignoti | Ettore Bassi da Amadeus | “Operazione difficilissima”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 19 ottobre 2019)ospite di-Il ritorno: “E’ stata un’operazione molto difficile…” E’ statol’ospite vip dinella puntata didi stasera, sabato 19 ottobre 2019. Presentato dal conduttore come ignoto numero 6, l’attore, prima di far indovinare (o almeno tentare di indovinare) alla concorrente in gara la sua identità, ha parlato del suo nuovo progetto, ossia una versione teatrale del film L’attimo fuggente, uscito al cinema nel 1989. E per rispondere alla domanda di, che gli ha chiesto come è stato ‘trasformare’ la pellicola da film per il cinema a spettacolo per il teatro,ha spiegato: L’operazione è stata difficilissima, perchè in questi casi si rischia sempre di deludere le aspettative del pubblico o di fare una trasposizione ...

b_nunzio : @RaiUno volete capire voi della rai uno che il palinsesto cosi come e sbagliato i programmi vadano in onda alle 20… - b_nunzio : @RaiUno il programma di alberto angela e partito con 14 minuti di ritardo colpa di una trasmissione come i soliti i… - gaiusnhaz : ma ve lo immaginate Sherlock a “I soliti ignoti”? vincerebbe tutto il montepremi?????? -