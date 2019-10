Manovra | Conte | «Non torna in cdm | il governo ora ha bisogno di coesione»

Manovra - Conte : «Non torna in cdm - fuori dal governo chi non fa squadra» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Manovra - Conte : «Bisogna fare squadra Chi non la pensa così - fuori dal Governo» : Il premier replica alle frecciate di Italia Viva e M5S. Sulle partite Iva: «Io ho alzato l’aliquota del 15% da 30 a 65mila euro, come fate a dire che sono contro di loro» ha poi detto: «Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa così, è fuori dal Governo». Il vicesegretario del Partito democratico replica alle critiche alla Manovra fatte da Movimento 5 Stelle e Italia Viva: «Non mi so spiegare questo atteggiamento»

Giuseppe Conte : "La Manovra non torna in Cdm - è stata approvata da tutti. Chi non fa squadra fuori dal governo" : “Qui bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo”. Giuseppe Conte interviene duramente sulla manovra. A chi gli chiede cosa risponde ai 5 stelle che chiedono un nuovo vertice di maggioranza dice: “La manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici. La manovra è stata deliberata, approvata da ministri di tutte le forze ...

Scontro nella maggioranza su Manovra. Conte sbotta : “Chi non fa squadra - fuori” : "Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa cosi', e' fuori dal Governo" tuona il premier Giuseppe Conte. Si accende lo Scontro nella maggioranza sulla manovra approvata 'salvo intese' dal governo e ancora in via di definizione. La riunione del Consiglio dei ministri in programma lunedi' per il varo del nuovo decreto terremoto potrebbe essere preceduta da un vertice di maggioranza e diventare l'occasione per una resa dei conti sui nodi aperti, ...

Scontro nella maggioranza su Manovra. Conte sbotta : “Chi non fa squadra è fuori” : "Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa cosi', e' fuori dal Governo" tuona il premier Giuseppe Conte. Si accende lo Scontro nella maggioranza sulla manovra approvata 'salvo intese' dal governo e ancora in via di definizione. La riunione del Consiglio dei ministri in programma lunedi' per il varo del nuovo decreto terremoto potrebbe essere preceduta da un vertice di maggioranza e diventare l'occasione per una resa dei conti sui nodi aperti, ...

Manovra - Conte : «Non torna in cdm - chi non fa squadra è fuori dal governo» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Manovra - Conte : «Chi non fa squadra è fuori dal governo. È stata approvata e non cambia» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Conte : quota 100 un pilastro della Manovra : Conte: "quota 100 c'e', e' un pilastro della manovra, abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche l'hanno accettata".

Manovra - altolà Di Maio a Conte : «Senza M5S non si fa niente». Torna l'asse con Renzi : La Manovra? «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Luigi Di Maio - voltafaccia e bombardamento su Conte : il governo salta sulla Manovra : È bastato un giorno a Gigino per pentirsi. Il tempo di fare due conti e capire che, se non serviranno a riempire le casse dello Stato, lotta al contante, stretta su pos e partite Iva di sicuro svuoteranno le urne grilline. Già il giorno dopo il varo della Finanziaria, Di Maio aveva alzato le barrica

La Manovra economica non convince M5S e Italia Viva : il premier Conte chiede 'lealtà' : La manovra economica che è stata approvata nella notte del 16 ottobre, in questi giorni sta sollevando numerose polemiche non solo da parte dei partiti di opposizione, ma anche tra i partner di governo. Intanto il ministro per i Beni Culturali Franceschini ha lanciato un monito tramite Twitter: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno". La coalizione di centrodestra si ritroverà oggi in Piazza San Giovanni a Roma per manifestare, ...

M5S avverte Conte : “Cambi la Manovra o voteremo contro” : Grillini contro la stretta sui contanti e l’obbligo del Pos. Il Pd: «Basta minacce». Lite premier-Renzi su Quota 100

Manovra - l'altolà di Di Maio a Conte : senza M5S non si fa niente. E torna l'asse con Renzi : La Manovra? «senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Manovra - M5S avverte il premier : obbligo Pos e contante «devastanti» - serve vertice Conte - dem e piano B : urne - se insistono : Il leader dei 5 Stelle attacca il premier e chiede carcere e confisca per i grandi evasori. La precisazione dei Cinque Stelle: «Il premier ha tutta la nostra fiducia»