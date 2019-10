EnaZeda | spopola il #MeToo tunisino | “Quando denunciamo violenze ci respingono | ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Anche la Tunisia ha il suoed è nato grazie all’audacia di una ragazza appena maggiorenne che ha osato pubblicare le foto del suo aggressore. Così, un fatto di cronaca che sarebbe altrimenti passato in sordina come tanti altri ha dato il via al fenomeno, un hashtag che raggruppa migliaia di testimonianze di donne vittime di violenza. Raccontano la propria esperienza su Facebook o su Twitter, sono giovani, adulte, anziane. “Parlavo con una signora che oggi è nonna. Sua nipote le ha fatto leggere il suo, e lei è rimasta sconcertata. Mi ha detto ‘non mi sono mai resa conto di che cosa le accadesse là fuori, ma avrei dovuto immaginarlo’. È successo anche a me”. Lo racconta a Ilfattoquotidiano.it Lina Ben Mhenni, autrice del blog A Tunisian Girl e punto di riferimento per tante ragazze. Censurata ai tempi dell’ex presidente Ben ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.