Atalanta show | ma la Lazio rimonta ed è 3-3

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) Termina 3-3 una partita pazzesca tra. I bergamaschi dominano il primo tempo e vanno avanti di tre gol, i biancocelesti sembrano tramortiti ma nella ripresa tirano fuori l'orgogliondo fino al pareggio. Non bastano la doppietta di Muriel e il gol di Gomez alla squadra di Gasperini,ta dall'uno-due su rigore di Immobile e il gol di Correa. I primi 45 minuti di gioco sono completamente a senso unico: la squadra di Gasperini fa la partita, crea occasioni e al 23' la sblocca. Pasalic di tacco libera la corsa di Gosens sulla tre quarti, perfetto il passaggio per Muriel che controlla e fulmina Strakosha. Passano cinque minuti e arriva il 2-0 ancora di Muriel: l'ex viola mette al centro una punizione velenosa, Masiello fa velo e inganna di fatto il portiere laziale.I bergamaschi non si fermano e al 37' si concedono il tris: Toloi recupera palla e di fatto ...

