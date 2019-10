Uomo ucciso a colpi di pistola nel Torinese

Bari - attraversa a piedi la SS16 : Uomo travolto e ucciso in tangenziale da un mezzo pesante : L'incidente è avvenuto lungo la statale SS16 a Bari. Un uomo è stato travolto da un mezzo pesante sulla tangenziale nord, all'altezza dello svincolo di Santa Fara. La vittima avrebbe attraversato la carreggiata mentre sopraggiungeva un autocarro che non ha potuto evitarlo. Traffico paralizzato.Continua a leggere

Milano - cadavere di un Uomo in un auto nel box di casa : ucciso con diversi colpi di pistola : Il cadavere di un uomo di 63 anni, ucciso con diversi colpi di pistola, è stato trovato in serata all'interno della propria auto al piano interrato dei box in un condominio di Cernusco sul...

L’Uomo arrestato perché sospettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes nel 2011 non è la persona che stava cercando la polizia - secondo i giornali francesi : I giornali francesi scrivono, citando fonti di polizia, che l’uomo arrestato venerdì in Scozia perché sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, non è davvero lui. L’identità

È stato arrestato in Scozia un Uomo sospettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes nel 2011 : Un uomo sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, è stato arrestato a Glasgow, in Scozia. L’identità dell’uomo non è ancora stata confermata ufficialmente, sebbene la

È stato arrestato dopo 8 anni di latitanza un Uomo sospettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes - in Francia : Un uomo sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, è stato arrestato a Glasgow, in Scozia. L’identità dell’uomo non è ancora stata confermata ufficialmente, sebbene la

Una scrofa ha ucciso un Uomo : l'inutile tentativo umano di ammansire gli animali : Buonasera, sono la scrofa assassina. Col mio corpo enorme ho assalito un uomo e suo figlio piccolo, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo. Inutilmente definirete insensata la mia azione, poiché la violenza degli animali non è riconducibile a nessun senso lontanamente umano; ci collochia

A Roma una scrofa ha ucciso un Uomo e ferito un bimbo di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico a vedere i maialini appena nati. Ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due anni, sono stati aggrediti dalla scrofa che ha fatto cadere l’uomo per terra. Poi lo ha morso ferendolo mortalmente e ha ferito gravemente il bimbo. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio in un insediamento tra la campagna a Corcolle, estrema periferia di ...

Catturato l'Uomo che aveva ucciso la moglie nel Bergamasco : Ha alzato le mani davanti ai carabinieri che lo hanno accerchiato in auto e si è consegnato dopo 15 ore di fuga. Maurizio Quattrocchi, l'operaio di 47 anni che alle due della scorsa notte ha accoltellato e ucciso la moglie Zinaida Solonari, moldava 36enne, si è così costituito alle 18.30. I carabinieri lo avevano localizzato a Martinengo (Bergamo) bloccandogli con le gazzelle tutte le vie di fuga. l'uomo è stato portato in ...

Un Uomo è entrato in un bar a Kansas City - in Kansas - ha sparato e ucciso 4 persone : Quattro persone sono state uccise e nove sono state ferite in una sparatoria a Kansas City, in Kansas domenica mattina, come ha confermato su Twitter la polizia di Kansas City. La polizia ha detto a CNN che un uomo è

Parigi - Uomo armato di coltello ferisce due poliziotti e viene ucciso : Torna il terrore a Parigi. Un uomo si è lanciato, armato di coltello contro i poliziotti alla prefettura della capitale francese. Le forze dell'ordine, dopo breve colluttazione lo hanno...

Parigi - Uomo armato di coltello ferisce due poliziotti e viene ucciso : Torna il terrore a Parigi. Un uomo si è lanciato, armato di coltello contro i poliziotti alla prefettura della capitale francese. Le forze dell'ordine, dopo breve colluttazione lo hanno...

Parigi - Uomo armato di coltello ferisce persone in Prefettura : ucciso dalla polizia : Allarme giovedì alla Prefettura di Parigi dove un uomo si presentato armato di coltello e si è scagliato sui presenti colpendo diverse persone prima di essere ucciso dai poliziotti in servizio.Continua a leggere

Parigi - Uomo armato di coltello ucciso dai poliziotti in un attacco alla Prefettura : due feriti : Torna il terrore a Parigi. Un uomo si è lanciato, armato di coltello contro i poliziotti alla Prefettura della capitale francese. Le forze dell'ordine, dopo breve colluttazione lo hanno...

Parigi - Uomo armato di coltello ucciso dai poliziotti in un attacco alla Prefettura : due feriti : Torna il terrore a Parigi. Un uomo si è lanciato, armato di coltello contro i poliziotti alla Prefettura della capitale francese. Le forze dell'ordine, dopo breve colluttazione lo hanno...