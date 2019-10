Uomini e Donne | anticipazioni Trono Over | Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano?

Uomini e Donne news Giulia - la furia del Web contro la tronista : limite superato : Giulia Quattrociocche, lite furiosa a Uomini e Donne: il pubblico non ci sta Oggi la puntata di Uomini e Donne si è aperta con il trono di Giulia Quattrociocche che però non ne è uscita per niente bene. Un’apertura che ha scatenato polemiche a non finire e che ha visto la tronista di UeD scatenarsi […] L'articolo Uomini e Donne news Giulia, la furia del Web contro la tronista: limite superato proviene da Gossip e Tv.

Ida e Riccardo Lasciano Uomini e Donne Insieme! : Uomini e Donne, Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidono di ricostruire la loro storia d’amore fuori dal programma, decidono per tanto di abbandonare insieme il programma. Ecco i dettagli sul colpo di scena… A Uomini e Donne la storia tra Ida e Riccardo sembra non avere fine e i due si sono lasciati diverse volte per poi tornare insieme. Anche in questi giorni sono avvenuti diversi colpi di scena ed uno, quello finale, è ...

GIOVANNA E ALESSANDRO ZARINO/ Uomini e donne - Giulio : 'che roba triste che vedo' : GIOVANNA esce con ALESSANDRO ZARINO nella puntata del trono classico di Uomini e donne del 18 ottobre e Giulio Raselli la elimina schifato.

ALESSANDRO BASCIANO - LITE CON GIULIA/ Uomini e Donne : 'mi hai etichettato - ma...' : ALESSANDRO BASCIANO litiga furiosamente con GIULIA Quattrociocche. La tronista di Uomini e Donne non si fida di lui e sbotta: 'sei un cogl*one'.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano Uomini e Donne/ Baci e balli passionali... : Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano il trono over di Uomini e Donne: Baci passionali e balli roventi in studio prima dell'addio.

Uomini e Donne - Alessandro Basciano si sfoga e poi parla del figlio : Uomini e Donne, Alessandro Basciano si sfoga: il corteggiatore pronto a conquistare il cuore di Giulia Quattrociocche Alessandro Basciano ha attirato l’attenzione di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, ma il loro percorso non è dei migliori. Sono diverse le discussioni in cui proprio il corteggiatore e la tronista sono protagonisti. Scendendo nel dettaglio, lei […] L'articolo Uomini e Donne, Alessandro Basciano si sfoga e poi ...

Uomini E DONNE/ Ida Platano torna da Riccardo e sui social... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni registrazione Trono Over: dopo Ida e Riccardo, anche Pamela ed Enzo vanno via insieme mentre Gemma Galgani piange...

Spoiler Uomini e donne : Pamela litiga con Enzo e poi abbandona il parterre con lui : È stata una registrazione di Uomini e donne a dir poco scoppiettante quella che ha avuto luogo negli studi Elios di Roma ieri 17 ottobre. In essa, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno abbandonato insieme il programma, provando a viversi di nuovo lontano dalle telecamere. Ma non sono stati gli unici a giungere ad un'analoga decisione. Anche un'altra storica dama, Pamela Barretta, ha deciso di provare a frequentare Enzo Capo lontano dai ...

Uomini e Donne trono over - Gemma Galgani richiamata da Jean Pierre : 'Sei possessiva' : Giovedì 17 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne da cui sono emersi degli aggiornamenti interessanti riguardanti il trono over e la situazione tra Gemma Galgani e Jean Pierre. La puntata andrà in onda prossimamente su Canale 5, ma grazie alle talpe de 'Il vicolo delle news' è già possibile sapere cosa sia successo. Anche in questo appuntamento la dama piemontese è scoppiata a piangere ma questa volta è stata richiamata ...

Uomini e Donne oggi - forti tensioni in studio e un bacio : Uomini e Donne oggi Trono Classico: discussioni e liti in studio, il primo bacio di Giulia oggi a Uomini e Donne va in onda la seconda parte della puntata del Trono Classico. Ieri abbiamo assistito al confronto di due coppie di Temptation Island Vip, ovvero quelle composte da Anna e Stefano e da Chiara e […] L'articolo Uomini e Donne oggi, forti tensioni in studio e un bacio proviene da Gossip e Tv.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne : il colpo di scena definitivo che i fan aspettavano da tempo : Al trono over di Uomini e Donne è successo di tutto nella registrazione del 17 ottobre. Lo anticipa il sito Il Vicolo delle News, che rivela un vero colpo di scena nella storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Sì, un altro. L’ennesimo e totalmente inaspettato viste le ultime vicende. In tv, dopo l’ultima puntata andata in onda, li abbiamo lasciati così: il cavaliere ha letto in studio una lettera in cui dichiara il suo amore per la dama e ...

Trono over - Ida Platano e Riccardo Gaurnieri lasciano Uomini e Donne : Colpo di scena durante le ultime registrazioni del Trono over: Ida Platano e Riccardo Gaurnieri hanno deciso di concedersi un’altra possibilità e hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Un finale quasi inaspettato ha sorpreso gli spettatori delle registrazioni del dating show di Canale 5 avvenute nel corso del pomeriggio di ieri, 17 ottobre. Come si apprende da Ilvicolodellenews, Ida e Riccardo sono tornati ad occupare il centro degli studi ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 18 ottobre : bacio per Giulia - Trono Classico - : Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata del Trono Classico animata dal primo bacio di Giulia Quattrociocche e dallo show di Veronica.

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio Raselli fa una scelta inaspettata : Giulio Raselli bacia tutte e stuzzica Veronica a Uomini e Donne Ancora scontri nel Trono Classico di Uomini e Donne. Alla ricerca dell’anima gemella, Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche finiranno per inciampare tra tenerezze e incomprensioni. Sarà in particolare l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ad accendere la puntata del venerdì di Uomini e Donne. Dopo la decisione di Veronica Burchielli di dichiararsi ...