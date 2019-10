Tragedia sui binari | donna investita e uccisa da un treno ad alta velocità

Foggia - uccide moglie e 2 figlie poi si suicida/ Tragedia a Orta Nova : i dettagli : Foggia, uccide moglie e 2 figlie poi si suicida, Tragedia a Orta Nova: i dettagli dei tragici fatti avvenuti nella notte nel Foggiano

Tragedia sui monti in Trentino - due scalatori veneti morti sul Sass Maor : Dramma in montagna, in Primiero: due alpinisti veneti sono stati trovati senza vita lungo il Sass Maor: i soccorritori, visto che i due non erano rientrati al rifugio ieri sera, hanno dato il via alle ricerche che si sono concluse nel peggiore dei modi questa mattina.Continua a leggere

Tragedia Holowka : dopo il suicidio un report solleva molti dubbi sulle accuse di Zoe Quinn : Purtroppo la triste vicenda di Alec Holowka, uno dei co-creatori di Night in the Woods che recentemente si è tolto la vita pochi giorni dopo aver ricevuto delle pesanti accuse di violenza sessuale, continua a far parlare e scrivere parecchio e l'ultimo tassello di questa delicata questione si concentra soprattutto su Zoe Quinn, colei che ha effettivamente accusato Holowka. Nuovi indizi e "prove" alimenterebbero dei dubbi sulle pesanti accuse che ...