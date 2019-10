Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Alessandro Zoppo Il conduttore a “Lo Zoo di 105” dal suo studio a Miami ne ha dette di tutti i colori, dal trapper alle tasse e la politica: “Se uno ha successo in Italia è una m..."non ha peli sulla lingua e gli ascoltatori di Lo Zoo di 105 lo sanno bene. Collegato dal suo studio di Miami, dove vive e lavora ormai da anni, il conduttore spara a zero contro tutto e tutti, a partire da uno dei musicisti più amati dai giovani italiani. “Vogliamo parlare della musica?a X– tuona– è unada farla pelle”. Il “re della radio” non risparmia nessuno e lamenta la mancanza di opportunità nel Belpaese. “Se uno non sta bene nel proprio Paese – dice esplicitamente –, chi cazzo siete voi per dirgli di non andarsene? Non è normale che un Paese ti faccia pagare il 50% di quello che ti sei sudato in tasse e non ti dà un cazzo in ...

Italia_Notizie : Marco Mazzoli: 'Sfera Ebbasta a X Factor è una roba da far accapponare la pelle' - Italia_Notizie : Lo zoo di 105, Marco Mazzoli interviene: “L’Italia è un paese di me***. Vogliamo parlare della musica? Sfera Ebbast… - TutteLeNotizie : Lo zoo di 105, Marco Mazzoli interviene: “L’Italia è un paese di me***. Vogliamo parlare… -