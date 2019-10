Johnson&Johnson | ritirate 33mila confezioni di talco | contengono sostanza cancerogena

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La Johnson&Johnson ha avviato il ritiro in tutti gli Stati Uniti didiper neonati e bambini per la presenza di tracce di amianto,responsabile di vari casi di tumori. L’azienda americana è sommersa da oltre 13mila denunce e altrettante cause legali da parte di consumatori malati di cancro a causa proprio dell’utilizzo di prodotti al. Laè stata accertatanei test condotti dalla Food and drug administration (Fda). Intanto la Johnson&Johnson, che sta collaborare con l’Agenzia governativa “per determinare l’integrità dei campioni esaminati e la validità dei risultati dei test”, ha fatto sapere di aver avviato una “rigorosa indagine interna e di aver deciso il ritiro del lotto in via cautelare”. E ancora: “La Fda ha evidenziato la presenza di livelli sottotraccia ...

