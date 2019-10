Governo | Renzi sfida il Premier Conte su Q100 | ' Voteremo un emendamento per cancellarla'

Matteo Renzi attacca Quota 100 e sfida il suo Governo : "È un errore - emendamento per cancellarla" : Per Matteo Renzi Quota 100 è un "errore", è "ingiusta" e per questo "va cancellata". "Per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120 mila persone", continua l'ex premier, è sbagliato quindi, annuncia, "presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, altrimenti ognuno si prenderà la sua r

Franceschini : «Con i diktat il Governo muore - Renzi non sarà il nuovo Salvini» : Ministro Franceschini, avete celebrato la legge di bilancio come una svolta. Ma pur avendo sterilizzato l'aumento di 23 miliardi dell'Iva, ne avete messi 8 di nuove tasse. Crede davvero che...

Sondaggio Masia per Agorà - in calo Matteo Renzi e Matteo Salvini. Crolla pure la fiducia nel Governo : Perdono la fiducia degli elettori entrambi i Matteo. Sia Salvini che Renzi infatti registrano in quest'ultima settimana, durante la quale si è svolto anche il loro confronto a Porta a porta, un calo di gradimento. E' quanto emerge dal Sondaggio Emg illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena B

FINANZA E POLITICA/ Non solo Renzi - anche S&P's può far traballare il Governo : L'instabilità POLITICA potrebbe tornare a far capolino nelle analisi delle agenzie di rating sull'Italia. Favorendone l'acuirsi

Governo : Salvini - ‘Conte e Renzi tolgono a disabili soldi e dignità’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Sono dalla parte delle famiglie e dei disabili che questo Governo ha completamente abbandonato cancellando persino l’unico interlocutore che avevano nell’esecutivo. Dopo i soldi, Renzi e Conte vogliono togliere anche la dignità a chi lotta ogni giorno per una speranza in più”. Così il leader della Lega Matteo Salvini.L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte e Renzi tolgono a ...

Governo - Franceschini : “Ingiusto mettere Salvini e Renzi sullo stesso piano. Grillo? Da lui parole importanti per nascita esecutivo” : “Renzi e Salvini? Non hanno niente in comune, se non il nome Matteo. Non si possono mettere sullo stesso piano. E’ politicamente e umanamente ingiusto“. Sono le parole del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ospite de“L’aria che tira”, su La7, a proposito del confronto tra i due politici a “Porta a Porta”. E spiega: “Uno è un avversario politico molto distante per valori e ...

Quota 100 - il renziano Marattin manda a fondo il Governo in diretta : "Chiederemo di abolirla in Parlamento" : Assalto a Quota 100. I renziani non si rassegnano e preparano l'imboscata in Parlamento a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, premier e leader di M5s che non senza qualche imbarazzo hanno blindato la riforma delle pensioni voluta giusto qualche mese fa dal loro ex alleato Matteo Salvini. Leggi anche: "C

Teresa Bellanova - lo sfogo al CdM : "Sì che è una vendetta - ma tanto...". Renzi fa saltare il Governo? : Nervi tesissimi al Consiglio dei ministri, una Teresa Bellanova scatenata. I retroscenisti del Corriere della Sera disegnano uno scenario a tinte fosche nel governo, nelle ore decisive che hanno portato martedì notte alla stesura della bozza del Decreto fiscale da inviare al vaglio della Commissione

Renzi : "Salvini getta il Paese nella paura" Leader Lega replica : "Ti sei inventato un Governo per non far votare gli italiani" : Matteo contro Matteo. Nessuna esclusione di colpi nel duello televisivo, senza diretta, tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dagli studi di Porta a Porta i Leader rispettivamente di Italia Viva e Lega, non se le mandano a dire: "Fa politica da 27 anni ma non ha portato a casa nulla. Solo spot. La sua è la politica degli spot" attacca Renzi rivolgendosi a Salvini."Lei getta il Paese in un clima di paura, parlando di nuove tasse ...

Governo : Nobili - ‘Renzi-Salvini? più equilibrata Italia-Lichtenstein - non c’è partita’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “L’unico problema è che così non c’è gusto. Era quasi più equilibrata #LichtesteinItalia rispetto al confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Non c’è proprio partita.#RenziSalvini #Portaaporta”. Lo scrive su twitter Luciano Nobili di Italia Viva. L'articolo Governo: Nobili, ‘Renzi-Salvini? più equilibrata Italia-Lichtenstein, non c’è partita’ sembra ...

**Governo : Salvini ‘vinto 2-0’ - Renzi - ‘lascia stare’ - sfida tv continua su social** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – continua via social la sfida tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, in onda stasera a Porta a Porta e registrata nel tardo pomeriggio. Twitta Salvini: “Con tutta l’umiltà del mondo, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone che hanno assistito al confronto fra me e Renzi hanno commentato ‘2 a 0 per Salvini e palla al centro’. Ora aspetto un bel confronto col signor ...

Matteo Salvini a Renzi : si è inventato Governo : 19.15 "Il governo è nato per non far votare gli italiani,sennò vince la Lega. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura". Così Salvini a Renzi, nel "duello" a Porta a Porta. "Renzi ha il 4%, io il 33%. Qualcosa di buono si è fatto",dice il leader Lega. "Sono un uomo di parola: sui migranti, sulla legge Fornero.Quando ho visto che il M5S non mi faceva fare la flat tax ho detto che preferivo farla con gli ...

**Governo : Renzi - ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Non è vero”. Matteo Renzi risponde così a Bruno Vespa a Porta a Porta che gli chiede se voglia ‘fare la festa’ al premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Renzi, ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini e Renzi a Porta a Porta. Il leader leghista : «Governo nato sotto un fungo». L'ex premier : racconta cose false : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...