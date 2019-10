GIOVANNA E ALESSANDRO ZARINO Uomini e donne | Giulio | ' che roba triste che vedo'

Anticipazioni Uomini e donne : Raselli conquista GIOVANNA - Giulia scredita Alessandro : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne - trono classico (che si è tenuta il 10 ottobre), che come sempre promette grandi colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sui due nuovi tronisti di questa edizione, Giulio e Alessandro, i quali sembrano essere già rivali in amore, sebbene siano passate poche settimane dall'inizio del loro percorso in trasmissione. In questi nuovi appuntamenti ...