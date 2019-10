Fiori d’arancio in NCIS Los Angeles 10 su Rai2 | chi vuole rovinare le nozze di Deeks e

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il gran giorno è arrivato inLos10 sue Kensi finalmente ufficializzano la loro unione, ma qualcuno è intenzionato ale: cosa accadrà? Dopo anni, i due sono passati dall'essere partner ad amici, fino a sviluppare dei sentimenti reciproci. I fan della serie potranno assistere al loro matrimonio nell'episodio 17 dal titolo Finché morte non ci separi in onda stasera, 18 ottobre, in prima visione. Nei precedenti episodi abbiamo visto i due futuri sposi nel pieno degli ultimi preparativi, tra un caso e l'altro su cui indagare. Secondo le anticipazioni, la cerimonia avverrà in pieno stileLos. Tra mille dubbi, soprattutto per Kensi,dovrà chiedere l'aiuto di Sam e Callen per trovare una scatola fatta dalla sua futura sposa, che simboleggia il loro legame. La situazione si complica quando allespunta anche Kirkin, accorso nella ...

