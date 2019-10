Bomba su Mayans M C | Kurt Sutter Vs il “regime Disney” dopo il licenziamento in tronco

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Scoppia lanegli Usa e travolgeM.C. e, soprattutto, il suo papà. Chi segue le serie tv targate FX non ha bisogno di ulteriori dettagli perché quando si parla disi parla anche di quasi 20 anni di onorato servizio e di successi da The Shield a Sons of Anarchy e alla sua ultima novità ovvero lo spin-offM.C. che tanto successo sta ottenendo in patria e non solo. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che proprio nella giornata di ieri tutto è cambiato. Negli Usa è scoppiata unache ha lasciato i fan della serie e dello stessosenza parole. Ma cerchiamo di capire bene insieme cosa è successo. Proprio nella tarda serata di ieri (ora italiana) è arrivata la notizia delindida parte di FX. Mentre la rete rimanere in silenzio, lo showrunner postava una foto del parco Disney indicandolo come "Il luogo ...