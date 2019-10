Scuola | ancora molte cattedre vuote | un dirigente scolastico fa la convocazione su

Lecco - ancora un 'pulcino' cacciato dalla Scuola calcio : 'È scarso' : "Vostro figlio non è più gradito in quanto è troppo scarso". M., classe 2011, è stato costretto a lasciare i compagni alla vigilia dal debutto, in campo, come "pulcino". Secondo i responsabili della scuola calcio da lui frequentata, infatti, non è abbastanza bravo e, per questo, rappresenta un problema per la squadra. I genitori, arrabbiati e delusi (a soli 8 anni, infatti, i piccoli calciatori dovrebbero solo giocare e non essere selezionati) ...