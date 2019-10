Organizzano una festa | ragazzo scivola in bagno e accade una cosa terribile

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Unè morto per una banalissima caduta in, per essereto sul pavimento e avere sbattuto la testa alla porta. Questa vicenda è accaduta a Aucklandd, in Nuova Zelanda e il, Elliot Poupouare doveva partecipare ad unache era stata organizzata nel Western Springs College. Il papà di Elliot ha così commentato quello che è avvenuto: “E’ una perdita. E’ mio figlio, non sodire in questo momento. Questa faccenda è così tragica per me e mia moglie. Siamo totalmente devastati”. Ken Havill, la preside del Western Springs College ha parlato così del povero: “Era di bell’aspetto, un giovane uomo molto piacevole, popolare con i suoi coetanei e in grado di relazionarsi con una serie di persone”, e poi ha aggiunto: “Era un individuo che era legato ai principi del fair play e dell’etica della sportività”. La preside spiega ...

