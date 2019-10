Napoli,corteo Whirlpool: "Non molliamo"

I lavoratorisono partiti inda piazza Municipio, a, diretti a palazzo Santa Lucia, ma poi hanno cambiato percorso e sono entrati nella Galleria Umberto, piena di turisti. "non molla" e "La gente come noi non molla mai", gli slogan contro i vertici della multinazionale. La manifestazione, promossa dalle organizzazioni sindacali, è stata indetta dopo che l'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento il prossimo 1 novembre. Fim,Fiom e Uilm sollecitano l'intervento del governo regionale.(Di giovedì 17 ottobre 2019)