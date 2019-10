Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “L’abuso edilizio è. Lo stadio non è privato, ma del Comune. I beni sono del Comune e non c’è colpa né dolo né ci sono reati. E’ unsull’uomo” E’ una parte dell’arringa dell’avvocato Cocco, difensore di Massimo, ex presidente del Cagliari calcio. Le sue parole sono arrivate durante ilper presunti illeciti nella realizzazione dello stadio Is Arenas, a Quartu San’Elena. “Non c’era niente che non fosse sanabile, niente che non si potesse fare, al massimo qualche irregolarità ma non certo un totale abuso. E soprattutto non c’è una responsabilità di, che per quell’impianto ha speso 10 milioni di euro“. E’ una presa di posizione importante, a pochi giorni da quando i pm hanno chiesto, per, una condanna a quattro anni e mezzo di carcere. Nel pomeriggio parlerà anche ...

napolista : La difesa di #Cellino: 'Abuso inesistente. E' un processo fatto sull'uomo' - ilNapolista - zazoomnews : Stadio Is Arena la difesa del presidente Cellino: “inesistente l’ipotesi di abuso edilizio” - #Stadio #Arena… - zazoomnews : Stadio Is Arena la difesa del presidente Cellino: “inesistente l’ipotesi di abuso edilizio” - #Stadio #Arena… -