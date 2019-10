De Laurentiis e i feriti a morte

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Un’intervista, diretta e schietta che serve a fare chiarezza su tutti i mormorii, silenziosi o urlati, di questi ultimi giorni (anche se a dire il vero qui ce ne sono sempre e comunque) che finisce per deflagrare con conseguente seguito di dagli addosso ad ADL. La Capria nel suo Ferito ali aveva già descritti, inquadrati e stigmatizzati. In fondo sono passati solo sessant’anni ma tutto è ancora così, per chi rimane, per chi è rimasto. Gli altri, come Massimo alias lo scrittore, sono emigrati. Oggi, grazie ai social leggiamo il loro pensiero, il loro avvitarsi e avvinghiarsi all’irrealtà piuttosto che affrontarla la Realtà. C’è uno scollamento immenso tra i fatti, le logiche del mondo e la narrazione che fanno. Desembra aver capito tutto sin dall’inizio ma ancora, la sua franchezza diventa volgarità se chiama le cose per nome, però i fatti e i numeri gli danno ragione ...

