Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) LaRossa Italiana, laBlu e l'Ospedale Policlinico San Martino ricercano nuovi profili professionali in funzione di infermiere, operatore per gestione, operatore socioo, educatore e operatore tecnico, da assegnare presso le proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Posizioni Aperte La CRI assume figure qualificate in qualità di infermiere per il centro raccolta sangue fissa e mobile dell'Aquila (Abruzzo) in possesso dei successivi titoli universitari e requisiti: laurea in infermieristica; iscrizione all'albo professionale; possedere la partita IVA; detenere il brevetto di esecutore BLSD; esperienza di almeno sei mesi maturata tramite un centro trasfusionale, centro raccolta sangue, reparto dialisi e/o aver svolto minimo duecento prelievi all'anno documentati; fluente padronanza della lingua inglese; capacità informatiche; diviene un plus ...

Angel64Sonia : Concorsi CRI, Croce Blu e Servizio NUE 112 per educatori, sanitari e operatori -