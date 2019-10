Asia Argento | un altro cambio look Ma forzato | “La tinta mi ha fatto cadere i capelli”

Asia Argento : “La tinta bionda mi ha fatto cadere i capelli” : “La tinta bionda mi ha fatto cadere i capelli”. A rivelarlo il uno sfogo su Instagram è Asia Argento che si è mostrata con un nuovo look dettato, dice, dalla necessità. L’attrice ha raccontato infatti di esser stata costretta a tagliarsi i capelli molto corti per cercare di rinforzarli, dal momento che dopo la tinta bionda le stavano cadendo. “Vabbè, insomma! Questa è la storia: mi sono rapata – ha esordito Asia Argento nelle ...

Live-Non è la D'Urso - Asia Argento a brutto muso contro Karina Cascella : "Che posto hai nel mondo" : Nella puntata di Live-Non è la D'Urso andata in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre, Asia Argento è stata protagonista insieme ad Alba Parietti dell'Uno contro tutti. Tra gli sferati, ad accendere la luce rossa ed intavolare un'accesissima lite con la figlia del regista, Karina Cascella, ex opinion

Asia Argento silura Morgan : I soldi del pignoramento non sono andati a me : "Questa è stata la cosa più meschina di tutta questa storia", Asia Argento non usa mezzi termini per replicare alle accuse dell'ex compagno Morgan. Il cantante aveva recentemente accusato l'attrice di aver ottenuto i soldi del pignoramento della sua casa. In realtà nemmeno un centesimo sarebbe finito nelle tasche di Asia Argento. A dirlo è stata lei stessa nel corso del'ultima puntata di Live Non è la d'Urso. "I soldi della casa che gli è stata ...

“Ma tu chi sei?”. Karina Cascella distrugge Asia Argento a Live Non è la D’Urso : Asia Argento, ospite, oggi, a ‘Live Non è la D’Urso’, ha raccontato come sono i rapporti con Morgan, padre di sua figlia Anna Lou, oggi 18enne. Il cantante è tornato a far parlare di sé a causa della situazione economica poco florida che lo ha portato a subire il pignoramento della casa con i suoi strumenti dentro. Nei giorni scorsi Morgan ha scritto un progetto in dieci punti, che ha illustrato al neo ministro della Cultura, Dario Franceschini, ...

Live Non è la D’Urso - Asia Argento litiga con Karina Cascella : “Ma tu chi sei? Che posto hai nel mondo?” : Asia Argento è tornata ospite di “Live Non è la D’Urso” e con Alba Parietti si è sottoposta all'”uno contro tutti” e ha dovuto affrontare gli attacchi degli “sferati”, in particolare di Karina Cacella, con cui ha avuto un acceso confronto. L’argomento su cui si dibatteva era Morgan e lo sfratto che lui ha avuto a sua detta per colpa di Asia che lo avrebbe denunciato per non aver pagato gli alimenti a sua ...

Asia Argento fa infuriare la Karina Cascella : Ma tu chi sei? Che posto hai nel mondo? : A “Live non è la D’Urso” torna Asia Argento, ma questa volta insieme ad Alba Parietti, a rispondere agli attacchi di cinque cattivissimi “sferati”. Per Asia l’argomento è quello di Morgan e dello sfratto che lui ha avuto a sua detta per colpa di Asia che lo avrebbe denunciato per non aver pagato gli alimenti a sua figlia. Ma prima di cominciare Asia ha qualcosa da dire: "Quest'uomo con cui ho avuto una figlia di 18 anni. Guadagnava centinaia di ...

Asia Argento : "A Morgan piace commiserarsi" (video) : prosegui la letturaAsia Argento: "A Morgan piace commiserarsi" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 ottobre 2019 00:30.

Live – Non è la D’Urso : nella quinta puntata arrivano Alba Parietti - Asia Argento e Clizia Incorvaia : Marina Giulia Cavalli Prima di traslocare – dal 28 ottobre – al lunedì, nuovo appuntamento per Live – Non è la D’Urso in una serata domenicale resa meno complicata dall’assenza del calcio. nella quinta puntata del talk serale, Barbara D’Urso accoglierà in studio alcuni vip che sostengono di avere contatti con l’aldilà. Tra questi Ivana Spagna e Franco Gatti, che già in passato, a Domenica Live, avevano ...

Andrea Preti smentisce il flirt con Asia Argento : "giornale becero - cosa non si fa pur di vendere una copia in più" : Ha fatto rumore il presunto scoop di Chi pubblicato pochi giorni fa, legato ad un potenziale flirt tra Asia Argento e Andrea Preti. "I due si frequentano da poche settimane", c'era scritto sul settimanale Mondadori, ma l'ex di Claudia Gerini, via social, ha smentito ed è passato all'attacco.Qualche giornale becero scambia una sincera amicizia con un presunto amore. cosa non si fa pur di vendere una copia in più. Trash. A single ...

Andrea Preti smentisce il flirt con Asia Argento : ‘È una sincera amicizia’ : Non c’è nessun flirt in corso tra Asia Argento e Andrea Preti. A smentire il gossip è lo stesso ex concorrente de L’isola dei famosi nelle story di Instagram. Tutto è nato quando il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 9 ottobre ha scritto nelle chicche di gossip: “Asia Argento e Andrea Preti, quasi amore. Asia Argento ha un nuovo amico del cuore. Lui è Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini. I due si ...

Asia Argento presunto flirt con Andrea Preti : Asia Argento avrebbe iniziato a frequentare un giovane collega. Secondo il settimanale “Chi”, l’attrice sarebbe molto vicina, da qualche settimana, ad Andrea Preti, noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi 2016 e per aver avuto una storia con Claudia Gerini. Secondo la rivista i due si starebbero frequentando da qualche tempo ma per adesso preferiscono evitare di apparire in pubblico. Dopo la rivelazione di “Chi”, in molti si ...

Asia Argento - nuovo amore famoso : gossip scatenati con Andrea Preti : Secondo Alfonso Signorini su Chi, Asia Argento sarebbe molto vicina, da qualche settimana, ad Andrea Preti, noto per aver partecipato all'Isola dei Famosi 2016 e per aver avuto una storia con Claudia Gerini. Secondo la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, nel numero in edicola, i due si

Asia Argento scatenata con Mara Venier : Le tue tette sono proprio il top : L'attrice ha commentato un video social dove Mara Venier si mostra mentre prepara la pasta all'ex marito Gerry Calà. Nel filmato la conduttrice indossa una t-shirt che mette in risalto il suo decoltè, scatenando la risposta hot di Asia. Asia Argento ha colpito ancora. Irriverente e schietta come sempre, l'attrice ha fatto letteralmente arrossire Mara Venier con un commento social piccante al suo seno. Il "la" ad Asia Argento lo ha dato la ...

Asia Argento e Andrea Preti sempre più vicini : l’indiscrezione : Dopo lunghi mesi passati ad affrontare le numerose critiche che l’hanno travolta, Asia Argento torna a far parlare di sé: stavolta, ad occuparsi di lei è la cronaca rosa. A quanto pare, infatti, l’attrice avrebbe un nuovo flirt con un famoso personaggio pubblico italiano, Andrea Preti – lo ricordate all’Isola dei Famosi? A parlare di questa (presunta) storia d’amore è il settimanale Chi, dove si legge che i due ...