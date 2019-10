Andrea Dovizioso MotoGP | GP Giappone 2019 | “Motegi potrebbe favorirci | l’obiettivo è il

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019)sbarca a Motegi per una tappa importante del suo Mondiale. Il Gran Premio del, solitamente, ha sempre visto il pilota romagnolo combattere per le prime posizioni, e anche vincere come accaduto nel 2017. Un risultato che non sarà semplice da centrare domenica, dato che Marc Marquez appare ormai di un altro pianeta rispetto a tutti e, contemporaneamente, la Ducati sta facendo un po’ troppa fatica ad emergere, come si è visto nell’ultima uscita di Buriram. “Il weekend thailandese non è stato semplice – ammette il ducatista nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana nipponico – Abbiamo cercato di migliorare la velocità nei due ultimi settori per tutto il corso del fine settimana, ma non ci siamo minimamente riusciti. Avevamo a disposizione una buona accelerazione e performance nel T1 e T2, ma nel ...

