Una messa per Mussolini Ma l' Anpi va all' attacco

Reggina - i motivi della scelta Mastour : Una nuova scommessa da vincere con uno sguardo al futuro [VIDEO] : Si avvicina l’inizio della nuova giornata del campionato di Serie C, si gioca un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare indicazioni in vista del proseguo della stagione. Una protagonista fino al momento è stata sicuramente la Reggina, la squadra di Toscano è l’unica imbattuta nel Girone C ed in generale una delle poche che non ha ancora perso in Italia. Le ambizioni del presidente Luca Gallo non sono un ...

La ex moglie di Andrea Ippoliti alla carica : “Una notte mi svegliai per i messaggi dell’amante” : Nuove accuse nei confronti di Andrea Ippoliti da parte della ex moglie, Daniela Pandini, che dopo aver letto una recente intervista dell’ex marito ha deciso di raccontare delle nuove verità attraverso i social. Lui, diventato protagonista del gossip in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip insieme a Nathaly Caldonazzo, ha raccontato come è naufragato il matrimonio con la Pandini spiegando di aver vissuto con lei un periodo di forte ...

Catalogna - Pep Guardiola duro con il governo : “La Spagna sta vivendo Una deriva autoritaria”. Il suo messaggio per ‘TsUnami Democratic’ : “La Spagna sta vivendo una deriva autoritaria in cui una legge anti terrorismo viene usata per perseguire i dissidenti e anche gli artisti sono perseguiti per esercitare la libertà di espressione”. È quanto afferma Pep Guardiola, l’allenatore del Manchester City che è da sempre dalla parte della causa della sua Catalogna, nel video in cui ha prestato il suo volto e voce al comunicato di Tsunami Democratic, la piattaforma di ...

Jeremy Renner - la star di Avengers accusato dalla moglie di violenza : “Mi ha puntato Una pistola contro e poi se l’è messa in bocca” : Jeremy Renner, attore che interpreta Occhio di Falco (Hawkeye) in Avengers è stato accusato di violenza verbale e abuso di sostanze stupefacenti e minacce di morte dalla ex moglie. La battaglia in tribunale per l’affidamento della figlia di 6 anni è molto dura. Lui e Sonni Pacheco, anche lei attrice, si sono sposati nel 2014: la separazione nel 2015. Dopo un periodo di affidamento congiunto, la donna avrebbe presentato alla Corte dei ...

Passeggia vicino al mare e trova Una bottiglia con un messaggio dentro - cosa accade dopo è difficile da credere : Un ragazzo russo di 13 anni stava Passeggiando con i suoi genitori tra le dune del promontorio di Curonian, che collega l’enclave russa di Kaliningrad con la Lituania. Ad un certo punto la sua attenzione è stata attirata da una bottiglia. L’ha presa e ha visto che dentro c’era un messaggio che diceva così: ”Mi chiamo Frank e ho 5 anni. Io e mio padre stiamo viaggiando in nave verso la Danimarca. Se trovi questa lettera, ti prego di scrivermi, ...

Newton MessagePad 110 : Una rarità Apple in vendita su eBay : Fonte: eBay.com Ricordate i vecchi computer palmari che spopolarono durante gli ultimi vent’anni del secondo millennio? Alcuni dotati di tastiera incorporata e altri corredati di pennino, i PDA – Personal Digital Assistant – sono stati i precursori dei tablet che attualmente utilizziamo tutti i giorni. E, nonostante le nuove generazioni siano sempre alla ricerca di dispositivi sempre più ricchi di tecnologie innovative, ...

Trento - al liceo Una classe con 23 bocciati. Il preside : “È Una scommessa. E puntiamo anche sulla loro crescita personale” : La chiamano la classe dei bocciati ma al preside del liceo delle scienze umane “Rosmini” di Trento, Stefano Kirchner, non piace questa definizione. Di fatto 23 ragazzi ripetenti hanno iniziato l’anno in classe tutti insieme. Il dirigente che per primo ha voluto questo progetto pilota la chiama una “scommessa” ma ci sono tutti i presupposti perché questa sperimentazione possa essere presto adottata anche in altre scuole se dovesse andare nel ...

Archeologia - eccezionale scoperta in Salento : due scheletri - forse padre e figlio - abbracciati in Una tomba messapica [GALLERY] : Gli archeologi del Laboratorio di Antropologia Fisica dell’Università del Salento, coinvolti inizialmente in un’azione di recupero di resti scheletrici parecchio datati, hanno compiuto una rara scoperta a Roca Vecchia. Scoperchiando una tomba messapica risalente al V secolo a.C, cioè a 2500 anni fa, sono emersi due scheletri fossilizzati in un abbraccio. Sembra che si tratti di un adulto (forse un uomo) e di un bambino (di circa 5 ...

Italia viva : Renzi - 'è Una scommessa - vediamo se funzionerà' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Italia viva è una roba nuova, originale, vediamo se funzionerà. Io credo di sì. Italia viva è una scommessa, un'esperienza che nasce dal desiderio di una politica nuova". Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione politica 'Futura' di Terrasini

27enne per Una scommessa si ingoia Una lumaca - da quel momento in poi per il ragazzo inizia un lungo calvario : Un ragazzo di 27 anni, Liam McGuigan del Queensland in Australia, per una scommessa con un amico ha ingoiato una lumaca trovata in un sentiero. Le conseguenze per il ragazzo sono state devastanti. La lumaca era infetta, si era nutrita delle fece di un topo. Il 27 enne ha contratto una rara infezione che poi gli ha determinato una meningite eosinofilia. Il ragazzo, un ex promessa del rugby australiano, è stato in coma per 10 mesi, ...

Valentina Pizzale - i messaggi della donna arrestata per stalking all’ambrasciatore : “Butto giù l’ambasciata”. “Ti rovino - sei Una me***” : “Vengo lì e butto giù l’ambasciata!”. “Bastardo, ti rovino! Mi hai illuso, sei una me…”. Questo il tenore di alcune tra mail e messaggi (scritti e vocali) di Valentina Pizzale inviati sul telefonino dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, la Pizzale, ai domiciliari per stalking, non avrebbe convinto il gip Wilma Passamonti durante l’interrogatorio di garanzia. La 41enne romana, che ...

Ci risiamo : gli USA vogliono Una backdoor su Facebook per accedere ai messaggi criptati : Se il Cloud Act per Facebook e WhatsApp siglato da America e Regno Unito garantisce un nuovo livello di cooperazione per quanto riguarda l’accesso ad informazioni criptate per stanare criminali, il Procuratore Generale americano William Barr vuole andare ancora più a fondo. Come? Semplicemente installando una backdoor su Facebook, in modo da garantire alle forze dell’ordine e agli investigatori di avere accesso ai messaggi criptati ...