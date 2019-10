Torna il sole sulla Penisola ma in arrivo per il week end nuova ondata di maltempo

Meteo minaccioso : addio sole - Tornano nubifragi e grandine : Una nuova perturbazione sta per attraversare l'Italia, portando forti precipitazioni ed un calo termico in diverse zone...

Un posto al sole trame settimanali al 25 ottobre : Torna Rossella in soccorso di Vittorio : Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla storyline che vedrà Diego indagato per avere investito Aldo, tuttavia ci sarà spazio per tante altre vicende. Vittorio, deciso a rimediare con Alex, chiederà il consiglio di Rossella. Cerruti sarà impegnato a chiarire un grosso equivoco col suo amato dottor Sarti. Infine Giulia capirà che è giunto il momento di non pensare solo a Denis. Di seguito le anticipazioni ...

Un posto al sole - Valentina Pace su Rai1 : “Spero di Tornare…” : Valentina Pace vorrebbe tornare a Un posto al sole: la confessione a Storie Italiane Nell’ultima puntata settimanale di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha intervistato l’attrice di Un posto al sole, Valentina Pace. Quest’ultima ha lasciato il cast perchè è diventata mamma di una bambina, che ha da poco battezzato. Ma la donna ha confessato di essere ancora molto legata alla soap di Rai3, considerandola ormai una grande ...

Week end - con sole e temperature sopra la media - ma da lunedì Tornano le piogge : Roma - L'alta pressione rimane padrona delle latitudini mediterranee estendendosi fino alla Penisola Balcanica e abbracciando anche l'Italia, dove la prima parte del Weekend sarà caratterizzata da tempo stabile e in gran parte soleggiato e clima mite, pur con la presenza di nebbie o foschie dense nelle ore più fredde su Val Padana, fondovalle appenninici e basso Adriatico. Un lento cambiamento si noterà invece da ...

Previsioni meteo 9 ottobre : nuova ondata di maltempo - ma poi Torna il sole : Le Previsioni meteo del 9 ottobre indicano che una nuova perturbazione interesserà in particolare il Nord-Italia, dove arriveranno nuvole e piogge anche se in un contesto piuttosto mite. Più bello il tempo al Sud, dove gli unici disturbi interesseranno le aree ioniche calabresi e siciliane. Ma già da domani il tempo migliorerà.Continua a leggere

Un posto al sole - Torna uno dei personaggi più amati. Ecco che fine aveva fatto : Un posto al sole, in arrivo una grande novità. Uno dei personaggi più amati torna nella fiction di Rai tre dopo un periodo di pausa. In questi giorni l’attore Davide Devenuto, l’interprete di Andrea Pergolesi, ha confermato il suo addio a ”Un posto al sole” in un’intervista a “F” in cui l’attore ha spiegato che non farà più parte del cast della popolare serie tv di Rai 3 da gennaio e che non esclude che il suo possa essere un addio ...

Un posto al sole anticipazioni : VIOLA - ecco quando Torna. C’è la data! : Presto a Un posto al sole inizieremo ad assistere agli episodi girati dopo la pausa estiva e subito ci sarà un ritorno molto atteso! Come vi avevamo già anticipato in tempi non sospetti, in questa stagione tornerà il personaggio di VIOLA Bruni, che ormai da diverso tempo non vediamo nella soap per via della gravidanza della sua interprete: come già sappiamo, dieci mesi fa è nato il figlio di Ilenia Lazzarin e ciò ha comportato per ...

Un posto al sole - Torna Viola. L’attrice : “Sono stati mesi faticosi” : Ilenia Lazzarin torna a Un posto al sole dopo la maternità Gradito ritorno a Un posto al sole: il 25 ottobre Ilenia Lazzarin torna a vestire i panni di Viola Bruni nella famosa soap di Rai3. L’attrice ha dato alla luce un bimbo che ora ha dieci mesi, Raoul, nato dal matrimonio con l’imprenditore Roberto Palmieri con il quale vive a Napoli. Viola si era trasferita a Torino con il marito Eugenio, un magistrato, ma ora rientra a ...

Anticipazioni Un posto al sole dell'8 ottobre : Mia insiste per Tornare a Palazzo Palladini : I problemi della famiglia Parisi continueranno ad essere grandi protagonisti anche nella puntata di Un posto al sole di oggi 8 ottobre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. La decisione di Alex di trasferirsi nella vecchia casa apparirà incomprensibile agli occhi di Mia, che a Palazzo Palladini aveva trovato una vera famiglia, pronta a sostenerla in una fase tanto difficile della sua vita. E le diverse vedute tra le due sorelle, ...

Previsioni meteo 8 ottobre : Torna il sole sull’Italia ma nubifragi in Sicilia : Secondo le Previsioni meteo dell'8 ottobre, il progressivo allontanamento dall'Italia del vortice ciclonico porterà maltempo e intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia e sulla Calabria mentre nel resto del Paese tornerà a splendere il sole. Una situazione destinata ad evolversi repentinamente a causa di una nuova perturbazione da mercoledì.Continua a leggere

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2019 : Mia vuole Tornare a Palazzo Palladini : Mia non è d'accordo con la scelta di sua sorella e vuole tornare a casa. Mariella spinge Guido ad allontanare per sempre Cinzia.

Un posto al sole anticipazioni : Tornano CIPRIANI e CLARA : Un Alberto Palladini in grande spolvero si prepara a ridiventare personaggio principale di Un posto al sole: ancora per un po’ il ruolo interpretato da Maurizio Aiello verrà classificato come guest ma già sappiamo che l’attore di recente ha registrato la “giravolta” tipica dell’intro iniziale. Tutti si chiedono a questo punto se Maurizio prenderà in sigla il posto di Davide Devenuto, che tra qualche tempo lascerà la ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 7 all’11 settembre : Diego Torna da Bea? : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. La situazione che riguarda le due sorelle Parisi non è sicuramente facile. Alex ha appreso il tradimento di Vittorio con Anita e questo l’ha portata a prendere una decisione drastica che ha coinvolto, inevitabilmente, anche la sorella Mia. La cameriera […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 settembre: Diego torna da ...

Maltempo - Torna il sole ma sarà un weekend di piogge sparse : da lunedì un nuovo peggioramento : Allerta meteo su Marche e Abruzzo con venti forti. Le previsioni dicono che domenica il clima sarà migliore al centro nord