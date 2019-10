The Initiative | il nuovo studio di Microsoft che vanta la presenza del designer di Red

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Uno dei nuovi studi interni di, The, ha un sacco di grandi talenti nel suo staff. L'azienda impiega Christian Cantamessa, writer edi Red Dead Redemption, nonché il produttore di God of War, Brian Westergaard. Loha anche dipendenti veterani di Respawn, BioWare e Naughty Dog tra i suoi ranghi, mentre l'ex Square Enix e boss di Activision, Darrell Gallagher è a capo dello. Inutile dire che i fan di Xbox - e l'industria del videogioco in generale - stanno aspettando di vedere cosa potrebbe uscire da questo team.È ancora troppo presto per sapere con certezza a cosa sta lavorando lo, ma il design director di The, Drew Murray (Sunset Overdrive, Resistance 3), sembra aver rivelato che il team è in una fase di test per un titolo. Murray ha affermato su Twitter che i fan non dovrebbero però aspettarsi qualcosa nell'immediato.Murray ...

Il promettente studio Xbox The Initiative ha già un prototipo giocabile del suo primo titolo