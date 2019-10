Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019)chiarificatore a Castel Volturno. Sky Sport informa che a sorpresa l’allenatore del Napoli Carloe il ds Cristiano Giuntoli hanno incontrato Lorenzoe il suo procuratore Mino. La presenza dinon era prevista ma il capitano è arrivato ugualmente insieme al suo agente. Ovviamente si è parlato del rapporto tra, un confronto che si è svolto in un clima di serenità. Il confronto era dovuto dopo i rumors insistenti degli ultimi giorni, in seguito alla tribuna di Genk in Champions League. De Laurentiis, invece, arriverà oggi. L'articolo Sky:trailNapolista.

napolista : Sky: incontro tra Ancelotti Insigne e Raiola Confronto a sorpresa in un clima disteso dopo la tribuna di Genk e i… - SiamoPartenopei : Sky, Marchetti: 'Per Callejon e Mertens tentazioni dalla Cina. Incontro Insigne-Raiola-Giuntoli, non si è parlato d… - milanmagazine_ : SKY - Napoli, incontro nel pomeriggio tra Insigne e Ancelotti: presente anche Raiola -