Savelli sulla Nazionale | gli errori delle riserve sono figli della volontà di farsi notare

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Su Libero, Claudioscrivepartita di ieri tra Italia e Liechtenstein. Finora, gli azzurri hanno sempre affrontato con sufficienza partite di questo tipo, dove non c’era interesse circa il risultato. Hanno sempre risparmiato le forze in vista degli impegni con i rispettivi club. Non ieri. “l’Italia non è perfetta tatticamente, si sbilancia troppo dimenticandosi le coperture preventive, e infatti rischia in avvio (e non solo) di subire gol, ma gioca con convinzione,, serietà”. Lo dimostra anche il gol di Bernardeschi. Un gol segnato dopo che gli avversari avevano rischiato di andare in gol e che dimostra una capacità di reazione “veemente e spontanea” “Il fatto siano lea reagire, poi, è confortante. Nessuno sembra scontento, nessuno gioca con supponenza: tutti semmai vogliono sfruttare l’occasione per mettersi in mostra”. Al punto che, scrive, c’è fin troppa ...

marialauraconte : @chiara_savelli Stanno in un meeting per preparare una peer review sulla compliance e accountability della loro poesia #ridatecilitaliano - Savelli_Antonio : RT @Simona1978: Ho letto qua e la il discorso sulla sessualità di Gabriel Garko Che vi frega chi si porta a letto una persona?? Frugate nel… -