Sampdoria | tapiro d’oro a Ferrero | “Questo lo dedico a Vialli”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)d’oro al presidente dellaMassimo. Il noto inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha infatti consegnato lo storico ‘premio’ al numero uno blucerchiato dopo i noti fatti societari e di campo. Queste le sue parole. “Ne abbiamo vinta una sola? Pensa se non vincevamo manco quella, sarebbe stato peggio. Sono molto dispiaciuto per Di Francesco, però non so cosa gli sia capitato. Non aveva certezze. Dicono sia stato Cassano a suggerirmi Ranieri io questa cosa non la so. Mentre Totti, su Ranieri, mi ha detto che era una bella Ferrari, quella che ci voleva qui. Trattativa saltata? Anche se mi vogliono male perché pensano che non gli abbia fatto realizzare un sogno, questoloa Vialli: casa Samp è sempre aperta per lui. Forza Vialli e viva la”. L'articolod’oro a: ...

