Rydell High | in arrivo una serie spin-off di Grease

Grease : Rydell High - HBO Max ordina una serie spinoff del film cult : Grease: Rydell High, HBO Max ordina una serie spinoff del film cult Grease, con nuovi e vecchi personaggi e ambientato nello stesso periodo del film. Se non vi bastano più le repliche di Grease che di tanto in tanto riempiono i palinsesti delle tv in giro per il mondo, tranquilli ci pensa HBO Max a voi, sempre che arrivi prima o poi in Italia. Il servizio streaming di casa Warner ha annunciato che produrrà una serie tv musicale che sarà diretto ...