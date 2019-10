Nel 2020 la NASCAR Whelen Euro Series a Vallelunga

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco Nell’anticipo - 19-8 al Trieste : tutto facile, com’era ampiamente preventivabile. È andato in scena oggi l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile, con la Pro Recco, campionessa d’Italia in carica, che ha battuto nettamente per 19-8 davanti al pubblico di casa la Pallanuoto Trieste. tutto facile per i pluridetentori del titolo che hanno dato spettacolo. Prestazione monstre al centro per Matteo Aicardi, autore di cinque ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco Nell’anticipo - 19-8 al Trieste : tutto facile, com’era ampiamente preventivabile. È andato in scena oggi l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile, con la Pro Recco, campionessa d’Italia in carica, che ha battuto nettamente per 19-8 davanti al pubblico di casa la Pallanuoto Trieste. tutto facile per i pluri detentori del titolo che hanno dato spettacolo. Prestazione monstre al centro per Matteo Aicardi, autore di ...

Pensioni ultima ora : Ape social e Opzione donna confermate Nel 2020 : Pensioni ultima ora: Ape social e Opzione donna confermate nel 2020 Pensioni ultima ora – Dopo settimane di indiscrezioni, ecco le notizie ufficiali relative alla prossima manovra diramate direttamente dalle fonti ufficiali di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 15 ottobre 2019, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. A margine della riunione sono state comunicate ...

Formula 1 - arrivato anche l’ultimo via libera : la Toro Rosso diventerà Alpha Tauri Nel 2020 : Il team con sede a Faenza cambierà denominazione a partire dalla prossima stagione, diventando Alpha Tauri La Scuderia Toro Rosso cambierà denominazione dopo 14 anni, diventando Alpha Tauri a partire dal 2020. Dopo il via libera arrivato dalla F1, dopo il Gran Premio di Russia è arrivato anche quello della F1 Commission, che ha approvato all’unanimità la richiesta della scuderia diretta da Franz Tost. Nella prossima stagione dunque, ...

Kunai - il metroidvania a tema robotico - si mostra in un video di gameplay in attesa della sua uscita Nel 2020 : Attraverso un comunicato stampa, l'editore The Arcade Crew e lo sviluppatore Turtleblaze hanno annunciato che Kunai, il metroidvania che vede come protagonista un robot, arriverà su PC e Nintendo Switch a partire dal prossimo anno.In Kunai i giocatori impersoneranno Tabby, un robot con l'anima di un antico guerriero che viaggerà nel mondo per cercare l'obiettivo della sua esistenza. Questo viaggio spirituale alla ricerca del suo vero io nel ...

Saint Motel a Milano Nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Saint Motel a Milano nel 2020: è l'unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 18 ottobre su TicketOne e TicketMaster, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio Italiano. Il 26 marzo del prossimo anno i Saint Motel portano in Italia il tour europeo: saranno al Circolo Magnolia di Milano. Noti in tutto il mondo grazie al ...

Elezioni Usa 2020 - tutti contro Elizabeth Warren Nel quarto dibattito tra i candidati dem. Ma c’è unità sull’impeachment a Trump : È arrivato, alla fine, il momento di Elizabeth Warren. La senatrice del Massachussetts è diventata – nel dibattito tra dodici candidati democratici alla presidenza organizzato da CNN e New York Times alla Otterbein University di Westerville, Ohio – il bersaglio di critiche, osservazioni, polemiche. I suoi sfidanti ne hanno attaccato le proposte; hanno messo in discussione il suo passato. Warren, balzata al primo posto nelle preferenze di ...

Bonus Renzi 80 euro : chi sono gli incapienti e a quali spetterà Nel 2020 : Bonus Renzi 80 euro: chi sono gli incapienti e a quali spetterà nel 2020 Bonus Renzi 80 euro: in attesa di conoscere i particolari della prossima Legge di Bilancio, comincia ormai a essere chiaro che qualcosa cambierà nelle buste paga dei lavoratori italiani. Bonus Renzi 80 euro: taglio del cuneo fiscale di 1.200 euro? Presto bisognerà presentare il Ddl Bilancio all’Ue ma ancora non ci sono particolari certezze sul contenuto della ...

Ciclismo : la Bahrain-Merida non rinnova il contratto a Domenico Pozzovivo. Il lucano in cerca di una squadra Nel 2020 : Domenico Pozzovivo dovrà trovarsi una squadra in vista dell’anno agonistico 2020. La Bahrain-Merida ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto al corridore lucano (fonte: La Gazzetta dello Sport), costretto a considerare una soluzione alternativa per la stagione prossima. Il ciclista italiano, protagonista di una brutta caduta nel mese di agosto mentre si stava preparando alla Vuelta a España 2019 e dalla quale sta cercando di ...

Ciclismo : la Bahrain-Merida non rinnova il contratto a Domenico Pozzovivo. Il lucano in cerca di una squadra Nel 2020 : Domenico Pozzovivo dovrà trovarsi una squadra in vista dell’anno agonistico 2020. La Bahrain-Merida ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto del corridore lucano (fonte: La Gazzetta dello Sport), costretto a considerare una soluzione alternativa in vista per la stagione prossima. Il ciclista italiano, protagonista di una brutta caduta nel mese di agosto mentre si stava preparando alla Vuelta a España 2019 e dalla quale sta ...

Manovra - Nel 2020 arriva il “Bonus Facciate” : ecco come funzionerà : Nasce il ‘Bonus Facciate‘, il nuovo beneficio fiscale introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomi’ni. Una misura che servira’ a dare un nuovo volto alle citta’ italiane. “Nella legge di bilancio – scrive su Twitter il ministro ...

League of Legends arriverà su Android Nel 2020 e sarà riprogettato dalle fondamenta : Riot Games ha confermato ieri che League of Legends arriverà su iOS e Android nel 2020 con l'edizione Wild Rift riprenderà sostanzialmente la versione principale del popolare MOBA per Windows e macOS, tuttavia non si tratterà di un port ma piuttosto di un gioco creato da zero con un gameplay riprogettato per le nuove piattaforme. L'articolo League of Legends arriverà su Android nel 2020 e sarà riprogettato dalle fondamenta proviene da ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia continua Nel suo percorso di crescita con altre due vittorie : Otto su otto. Prosegue immacolato e spedito il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai campionati Europei di Calcio 2020. La Nazionale del CT Roberto Mancini, come era ampiamente preventivabile, con il successo di sabato contro la Grecia ha staccato il pass verso la kermesse continentale, rafforzando la propria leadership con la rotonda vittoria per 5-0 sul campo del Liechtenstein. Gli Azzurri si presentano agli ultimi due appuntamenti ...

Rivalutazione pensioni : come funziona e cosa accadrà Nel 2020 : come noto, l’importo delle pensioni sono rivalutate annualmente in base all’indice del prezzo al consumo stimato dall’ISTAT. Che significa? Al crescere dell’inflazione, ossia il prezzo di beni e servizi, l’importo pensionistico aumenta proporzionalmente per garantire un potere d’acquisto uguale rispetto a prima. Questo aumento prende il nome di “Rivalutazione pensioni” o “meccanismo di perequazione”. In altre parole, lo Stato tutela tutti quei ...