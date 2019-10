Moda | chiome per l' autunno | lo shaggy bob e la tonalità nera

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) In questo2019 vengono frequentemente proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le ragazze lobob. L'hairstyle in questione è portato anche dalla cantautrice Taylor Swift. NuoveLobob è il taglio più apprezzato della stagione: per chi non lo conoscesse si tratta di un bob molto scalato, mosso e con la frangia a tendina. Le varie scalature realizzate in vari punti della chioma aiutano a regalare un bel movimento. Quindi almeno per un po' i tagli smussati sono da mettere nel cassetto. Lobob risulta essere anche un' airstyle molto versatile e perfetto per ogni occasione. Questo taglio può essere realizzato su ogni tipologia di capello e consistenza; inoltre si adatta perfettamente a tutti i tipi di lineamenti. L'attrice Lucy Boynton è passata molto velocemente da un bob smussato a un bob molto romantico. La bella Lucy ...

