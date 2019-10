Manduria | restano in comunità i due minori accusati di aver picchiato a morte un

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso dei due ragazzi. Antonio Cosimo Stano morì in ospedale il 23 aprile scorso

