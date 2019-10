Lozano sta bene | potrebbe anche giocare col Verona

Lozano protagonista assoluto in Messico (VIDEO) : Hirving Lozano è stato protagonista questa notte di una grande prestazione con il Messico nella partita contro il Bermuda. L’attaccante del Napoli ha siglato prima un assist per il gol dell’1-0 siglato da Antuna, con un filtrante fantastico e poi un gol da incorniciare, con un tiro di prima intenzione a beffare il portiere. Non tutto può sempre andare per il verso giusto Hinving non si è fatto mancare un errore sul finale sbagliando ...

Il Sassuolo acquista Wallabies il robot osservatore di mercato : scovò Lozano e Neres : C’era una volta il calciomercato con gli osservatori in giro per il mondo. Ieri, in un’intervista al Paìs, Peter Moore – direttore generale del Liverpool – ha ricordato: «Quando abbiamo firmato con Salah, i tecnici sono arrivati alla conclusione – solo analizzando i dati numerici di alcuni calciatori – che era esattamente l’uomo che stavano cercando. Ian Graham, medico di Scienze Sportive, ha parlato a ...

Tuttosport : De Laurentiis è sempre stato perplesso su Lozano : Il Napoli non segna, non convince e soprattutto non vince. Uno degli attaccanti che in questo momento sembra essere venuto meno è Hirving Lozano, l’acquisto più caro della storia del Napoli. Il messicano è stato voluto fortemente da Carlo Ancelotti, scrive Tuttosport. Ma il presidente De Laurentiis non è mai stato convinto, anzi, ha manifestato più volte la sua perplessità. Le motivazioni? Lozano è un esterno e nel Napoli ce ne sono ...

Ancelotti a Sky : “Partita sufficiente e combattuta - siamo stati poco efficaci. Vogliamo lottare per lo scudetto! Inter-Juve non mi interessa. Su Lozano…” : Carlo Ancelotti a Sky Sport al termine di Torino-Napoli Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino: “Partita molto combattuta, è stata sufficiente la gara di oggi, ma è mancata un po’ di efficacia in avanti. Ho visto timidezza nel cercare di proporre situazioni pericolose e quando bisognava concretizzare. Non ci sono stati dei cali di tensione. ...

Zazzaroni consiglia : “Stasera schiererei Milik con Lozano - preservando Mertens per la sfida col Torino…” : Il consiglio di Zazzaroni per Genk-Napoli Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il match di stasera Genk-Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Io giocherei con Milik e Lozano contro il Genk. Mertens lo preserverei per la partita di Torino che è fondamentale. Ancelotti è abbastanza incavolato con la squadra, non sta corrispondendo attenzione da parte di qualcuno. Le partite ...

Genk-Napoli - Alvino anticipa le scelte di Ancelotti : “Lozano e Milik verso una maglia da titolare. Mertens? Questa la probabile formazione di domani “ : Carlo Alvino, fa il punto sulle ultime del Napoli alla vigilia della partita contro il Genk Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli e sulla probabile formazione di domani contro il Genk: “Tra Napoli e Genk c’è un divario tecnico abissale ma gli azzurri devono dimostrarlo sul campo. Poi c’è ...

Genk-Napoli - coppia titolare Lozano-Milik per restare in testa al girone : Genk-Napoli, seconda giornata della fase a gironi della Champions League è alle porte. Ancelotti lancia la coppia Milik-Lozano. Genk-Napoli, come ricordato da Ancelotti, è una partita fondamentale per il cammino europeo del Napoli. Il tecnico di Reggiolo è pronto a lanciare al primo minuti Lozano e Milik in avanti lasciando quindi in panchina Mertens e Llorente che sono stati impiegati contro il Brescia al San Paolo domenica scorsa. Il ...

CorSport : Ancelotti sposta Lozano sulla fascia sinistra. Fuori Insigne : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Brescia Ancelotti impiegherà Hirving Lozano a sinistra, per sfruttare la fascia che più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di Lozano. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ...

Lozano non pervenuto - non va oltre il 5 il giudizio della sua prestazione : Castro colpisce a morte una gara che il Napoli ha dominato ma chi è causa del proprio male, non può che piangere se stesso Scrive il Mattino che da a Lozano la palma di peggiore in campo con un 4,5 in pagella. La prestazione del messicano non convince e infatti è lui ha lasciare il terreno di gioco per l’ingresso in campo di Llorente. Più che bambola assassina,un tenero bambolotto Non va oltre il 5 la sua pagella neanche sul Corriere ...

Lozano-Mertens – Ancelotti cambia ancora in vista del Cagliari : Dopo il turnover massiccio applicato a Lecce da Carlo Ancelotti, si ricompone la coppia d’attacco Lozano-Mertens al San Paolo. Lozano torna titolare stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’ex PSV scenderà in campo stasera contro il Cagliari al fianco di Dries Mertens, il belga è a caccia di Diego Armando Maradona. Come riportato dalla rosea, Ancelotti sfrutterà l’ampiezza della rosa ed il buono stato di ...

Napoli - Ciotola : “James un depistaggio per Lozano - non sarebbe mai arrivato. Come Icardi” : Napoli, retroscena su James: la confessione di Gennaro Ciotola Napoli retroscena James | Gennaro Ciotola, direttore sportivo e collaboratore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AreaNapoli.it. Ecco il passaggio più importante, un retroscena di mercato sul mancato approdo di James Rodriguez al Napoli. Queste le sue dichiarazioni “Non ci ho mai creduto! Ero convinto che il Napoli volesse puntare ancora su ...

Lozano è stato vicino al Milan : il retroscena di Paolo Maldini : Interessante retroscena riguardante il calciomercato del Milan proveniente direttamente da Paolo Maldini. In un’intervista al network messicano Tudn, il direttore tecnico rossonero ha ammesso che il club di via Aldo Rossi sarebbe stato molto vicino ad acquistare Lozano nella scorsa sessione di trattative. L’attaccante del Centro America è passato recentemente dal Psv al Napoli, che ha sborsato 42 milioni di euro per comprare il ...

Il telecronista sudamericano su Lozano : “E’ una bestia imprendibile” : Il Corriere dello Sport racconta la reazione del telecronista sudamericano di fronte alla prestazione di Hirving Lozano con la sua Nazionale. “Es una bestia imparable”, ha urlato il commentatore. Ovvero, “è una bestia imprendibile”. Una serata, quella dell’amichevole in Usa, piena di scatti, allunghi, veroniche e diavolerie di ogni genere, scrive il quotidiano sportivo. Difficile fronteggiare Lozano, quando gioca così. L'articolo Il telecronista ...

Bastano 20 minuti con il Messico per Lozano ed è subito show (VIDEO) : Lozano show col Messico: l’azzurro semina gli americani e serve l’assist del 3-0 [VIDEO] Il Messico batte gli Stati Uniti per 3 a 0 e Chucky Lozano ci mette la firma. L’attaccante del Napoli parte dalla panchina e scende in campo solo al 70′, ma gli sono bastati 20 minuti per far vedere meraviglie. Sua l’azione personale che ha portato al gol del 3 a 0 di Antuna: si mette in proprio, va in dribbling e realizza ...