L' autobattler Teamfight Tactics è in arrivo su dispositivi mobile

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Riot Games ha condiviso numerosi annunci nella mattinata di oggi, che vanno dalla presentazione di Legends of Runeterra fino alle prime informazioni sul nuovo hero shooter tattico nome in codice Project A.Dal comunicato ufficiale della compagnia emergono altre interessanti novità, ovvero che il popolarearriverà sunel primo trimestre 2020 con la pre-registrazione su Google Play Store disponibile da oggi, 16 ottobre. TFT è un gioco di strategia free-for-all per otto persone in cui i giocatori mettono in atto strategie con i campioni e gli oggetti di LoL per sconfiggere gli altri sette giocatori in ogni partita.Leggi altro...